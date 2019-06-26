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20:00 26 Haziran 2019
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    Turkish Defense Minister Hulusi Akar and acting U.S. Secretary for Defense Mark Esper shake hands during a NATO Defence Ministers meeting in Brussels, Belgium June 26, 2019. Virginia Mayo/Pool via REUTERS

    Reuters'e konuşan ABD'li yetkili: S-400 alımının Türkiye'ye F-35'in yanısıra ekonomik bedeli de olacak

    © REUTERS / POOL
    ABD
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    Brüksel'deki NATO zirvesinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper arasındaki görüşmeyle ilgili Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, ekonomik yaptırımlara işaret etti.

    Milli Savunma Bakanlığı
    Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Esper'le görüştü
    Reuters, Akar ile Esper'in NATO karargahındaki görüşmesi için "Ankara'nın S-400 Rus hava savunma sistemleri almasıyla ilgili ABD-Türkiye ihtilafında NATO'da ilerleme işareti yok" başlığını attı. 

    S-400 alması halinde Türkiye'ye F-35 hayalet savaş uçakları vermeyeceğine dair ABD'li yetkililerin önceki açıklamalarını hatırlatan Reuters'e, bugün NATO'da gerçekleşen görüşmeyle ilgili üst düzey bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi bilgi verdi.

    Esper'in Akar'ı Türkiye'nin S-400 alımının ekonomik etkisinin olacağına dair uyardığını söyleyen ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, beklendiği gibi ABD'nin yaptırım uygulayacağına işaret etti.

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Bloomberg: Trump yönetimi Türkiye'ye S-400 konusunda yaptırımları değerlendiriyor

    ABD'li yetkili "Türkiye'nin aynı anda hem S-400 hem de F-35 sahibi olamayacağına dair çok kesin konuştu. Eğer S-400'ü kabul ederlerse sadece F-35 programıyla ilgili değil, aynı zamanda ekonomik durumlarıyla ilgili de sonuçlarını kabul etmeleri lazım" dedi. 

    'ÇOK NET KONUŞTULAR'

    Görüşmede Türkiye'nin konumunda herhangi bir değişiklik olup olmadığı sorusu üzerine aynı yetkili şunları söyledi:

    Türkiye ve ABD bayrakları
    © Flickr / Victoria Pickering
    Pentagon: ABD, Türkiye’ye F-35’in ötesinde yaptırımlar getirebilir

    "Herhangi bir sürpriz olmadı, fakat bakan ile bakan vekili birbirleriyle çok net konuştu."

    CAATSA'NIN MENZİLİNDE

    Reuters, ABD'ye göre F-35'lere karşı üretilen Rus hava savunma sistemlerini almasının, Türkiye'yi, CAATSA'nın hedefine sokabileceğine dikkat çekti.

    CAATSA, 'ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'nın İngilizce kısaltması. 2017'de Kongre'nin onayladığı yasa Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye son dönemlerde uygulanan yaptırımların yolunu açmıştı.

    Kay Bailey Hutchison
    © AA / Dursun Aydemir
    ABD NATO elçisi: S-400 anlaşması devam ederse Türkiye F-35'leri kaybedecek

    'EN ÖNEMLİ KIRILMA OLUR'

    Reuters'in görüş aldığı uzmanlar, Trump yönetiminin tehditlerini hayata geçirmesi, NATO müttefiği Türkiye'yi F-35 programından çıkarmanın yanısıra yaptırım uygulaması halinde, bunun iki ülke ilişkilerindeki en önemli kırılma olacağı değerlendirmesini yaptı.

    GÖZLER G20'DEKİ TRUMP-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİNDE

    Rusya'nın temmuzda yapacağını açıkladığı Türkiye'ye S-400 sevkiyatı öncesi, cuma-cumartesi günü Japonya'nın evsahipliğindeki G20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan baş başa görüşme gerçekleştirecek.

    © REUTERS / Vitaly Nevar
    Rusya: Türkiye'ye S-400 teslimatına yüzde 99 hazırız

    'SON ŞANS'

    Reuters'e konuşan üst düzey bir NATO diplomatı, bunun Ankara ile Washington arasında çözüm bulunması için muhtemelen son şans olduğunu söyledi. 

    Reuters'e göre Ankara ve Washington'daki yetkililer olası çözüm konusunda temkinli. ABD'nin NATO Temsilcisi Kay Bailey Hutchison "Her şey Rusya'nın S-400'leri Türkiye'ye teslim edeceğini gösteriyor ve bunun sonuçları olacak" dedi. 

     

    Etiketler:
    Yaptırım, F-35, S-400, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA), Reuters, NATO, ABD Savunma Bakanlığı, Mark Esper, Hulusi Akar
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