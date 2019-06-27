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12:49 27 Haziran 2019
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    ABD Başkanı Trump ve Hindistan Başbakanı Modi

    Trump: Hindistan’ın uyguladığı gümrük tarifeleri kabul edilemez

    © AFP 2019 / John Macdougall
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’ın ABD’ye yönelik bu ay başlattığı ek gümrük tarifelerinin kabul edilemez olduğunu ve geri çekilmesi gerektiğini vurguladı. 

    Hindistan- ABD
    © REUTERS / Eduardo Munoz
    Hindistan ABD'den ithal edilen 28 ürüne ek gümrük vergisi getirdi
    ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bu kabul edilemez ve tarifeler mutlaka geri çekilmeli” dedi.

    Japonya'daki G20 Zirvesi çerçevesinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya gelmesi beklenen Trump ayrıca “Başbakan Modi ile yıllardır ABD’ye çok yüksek gümrük tarifeleri koyan Hindistan’ın, tarifeleri daha da artırdığı gerçeği hakkında konuşmak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

    ADIM ADIM TİCARET GERİLİMİ

    Hindistan'ın şubat ayında uygulamaya başladığı e-ticaret alanındaki yeni kurallarının Amerikan küresel e-ticaret şirketi Amazon ve perakende devi Walmart Inc. gibi firmaları etkilemesi ABD’nin, tepkisine sebep olmuştu.

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping- ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Carlos Barria
    Trump: G20'de Şi ile görüşemezsek Çin'e ek gümrük vergisi getireceğim
    Hindistan’ın yerli satıcılarını koruyan bu yasaya göre yabancı e-ticaret platformları kendi ürünlerini satamayacak ve üreticilere ayrıcalıkta bulunmadan aracı platformlar olarak faaliyet gösterecek. 

    Hindistan, Washington’ın gelişmekte olan ülkelere sunduğu bazı ürünlerin ABD’ye gümrüksüz girişine imkân sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından bu ayın başında çıkarılmıştı. Yeni Delhi’nin bu programdan çıkarılmasının 5,6 milyar dolarlık ticari ürününü etkilemesi öngörülüyor. 

    Washington’ın Mart 2018’den itibaren uygulamaya başladığı yüksek çelik ve alüminyum tarifelerinden Yeni Delhi’yi muaf tutmayı reddetmesi üzerine Hindistan, Haziran 2018'de ABD ürünlerine gümrük vergisinin yüzde 120 artıracağını duyurmuş fakat iki ülke arasındaki ticari müzakereler nedeniyle bu uygulama ertelenmişti.

    Donald Trump yönetiminin GTS kararı üzerine Hindistan, bu ayın ortasında aldığı bir kararla ABD'den ithal edilen 28 ürüne ek gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı. 

    ABD-Hindistan ticaret hacmi geçen yıl 142 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Bu rakamın 2001 yılından bu yana 7 kat arttığı belirtiliyor.

    Etiketler:
    Narendra Modi, Donald Trump, gümrük tarifesi, Hindistan, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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