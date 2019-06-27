Göçmen çocuk ölümleri yetmedi: Trump, göçmenleri kendilerini yakmaya sürükleyen Avustralya'nın örnek alınmasını istedi

Avustralya hükümetinin göçmenleri ülkeye gelmeyi akıllarının ucundan bile geçirmemeleri için uyardığı ilanları Twitter'da paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, "Öğrenilecek çok şey var" iddiasında bulundu.
İlanlarda "MÜMKÜN DEĞİL, Avustralya'yı eviniz yapamazsınız", "Vizesiz halde tekneyle gelirseniz, Avustralya'ya asla yerleşemeyeceksiniz", "Avustralya gelmiş geçmiş en sert sınır koruma önlemlerini uygulamaktadır, paranı insan kaçakçılarına boşuna harcamadan evvel iyi düşün" gibi sloganlar kullanılıyor.
These flyers depict Australia’s policy on Illegal Immigration. Much can be learned! pic.twitter.com/QgGU0gyjRS— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 27, 2019
İNTİHAR GİRİŞİMİ DALGASI
Morrison'ın mayıs ayındaki genel seçimi sürpriz şekilde kazanmasının ardından Papua Yeni Gine'nin Manus Adası'nda 500 kişinin tutulduğu gözaltı kamplarında en 9 kişi intihar girişiminde bulundu.
Anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin en az 150 sığınmacıyı yerleştirmek üzere Yeni Zelanda ile uzlaşı sağladığını duyurmasına rağmen Avustralya hükümeti bunun göçmenleri denizleri aşıp gelmeye teşvik edeceği gerekçesiyle öneriyi reddetti.
Bu arada Manus Adası'ndaki vakalar, bir intihar girişimi dalgasının başlangıcı oldu. Bu ay en az 8 erkek daha intihar girişiminde bulundu. Bunlar içinden bir Sudanlı kendini ateşe verdi, kendini asan bir İranlı, ipi kesen gardiyanlar tarafından kurtarıldı.
ÜÇ YIL ÖNCEKİ VAKALAR
2016 yılında 23 yaşındaki İranlı bir erkek Nauru'daki bir gözaltı kampında kendini ateşe vererek ölmüştü. Ardından 21 yaşındaki Hodan Yasin isimli Somalili kadın kendisini yakmasının ardından Avustralya'ya nakledilip acil servise kaldırılması sonucu hayatta kalmıştı.
KAMP CEHENNEMİ
Bu kamplardaki koşulları insan hakları örgütleri 'cehennem' diye nitelerken BM de 'derin endişe' açıkladı.
Önceki ABD Başkanı Barack Obama ile önceki Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull arasında varılan bir anlaşmaya göre buralardan 530 sığınmacının ABD'ye yerleştirilmesi, Trump'ın şimşeklerini çekmişti.
Trump başkan seçilmesi sonrası ilk telefon görüşmelerinden birini yaptığı Turnbull'la kavga etmiş, "Ben ülkesine insan almak istemeyen dünyanın en büyük adamıyım" demişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)