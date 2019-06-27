Beyaz Saray’a göre, Putin ile Trump’ın G20’deki görüşmesi en fazla bir buçuk saat sürecek

İki liderin görüşmesi yerel saatle 14:00’da (8:00 TSİ) başlayacak.
Putin’le görüşmesi öncesine Trump küresel ekonominin konuşulacağı öğle yemeğine katılacak. Daha sonra da Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile bir araya gelecek.
Trump daha önce Putin ile Osaka’da verimli bir görüşme gerçekleştirmeyi umduğunu ifade etmişti. ABD Başkanı “Putin ile çok iyi bir görüşmem olacak” demişti.
Daha önce liderlerin İran, Ukrayna, Suriye, Ortadoğu, silah kontrol ve ikili ilişkiler gibi konuları ele alacağı belirtilmişti.
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