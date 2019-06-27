Beyaz Saray’a göre, Putin ile Trump’ın G20’deki görüşmesi en fazla bir buçuk saat sürecek

Beyaz Saray’ın açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Osaka’daki G20 zirvesi kapsamındaki görüşmesi, cuma günü yapılacak ve en fazla 90 dakika sürecek.

Beyaz Saray’ın yayınladığı Trump’ın programına göre, Putin ile görüşme cuma günü gerçekleştirilecek ve en fazla 90 dakika sürecek.

İki liderin görüşmesi yerel saatle 14:00’da (8:00 TSİ) başlayacak.

Putin’le görüşmesi öncesine Trump küresel ekonominin konuşulacağı öğle yemeğine katılacak. Daha sonra da Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile bir araya gelecek.

Trump daha önce Putin ile Osaka’da verimli bir görüşme gerçekleştirmeyi umduğunu ifade etmişti. ABD Başkanı “Putin ile çok iyi bir görüşmem olacak” demişti.

Daha önce liderlerin İran, Ukrayna, Suriye, Ortadoğu, silah kontrol ve ikili ilişkiler gibi konuları ele alacağı belirtilmişti.