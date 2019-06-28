Eski ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Kushner arkamızdan gizli diplomasi yürüttü, kimse ne iş yaptığını tanımlayamıyordu

Kushner'in bazı yabancı ülke liderleri ve yetkilileriyle özel ilişkiler kurduğunu, Dışişleri Bakanlığının resmi protokolleri dışında temaslarda bulunduğunu öne süren Tillerson, “Kimse ne iş yaptığını tanımlayamıyordu. Ben unvanın ne olduğunu daha yeni öğrendim” dedi.
DANIŞMAN OLMASI 'EMSALSİZ BİR DURUM'
Eski bakan, Kushner'in Beyaz Saray danışmanı olmasının da ‘emsalsiz bir durum’ olduğunu söyledi.
‘YAKALANINCA’ MEKSİKALI BAKANIN RENGİ ATMIŞ
Tillerson’ın ifadesinde, Jared Kushner'in Dışişleri Bakanlığına danışmadan yaptığı bazı özel görüşmelere ilişkin detaylar dikkat çekti.
Kushner'i, Washington'da bir restoranda Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray ile yemek yerken gördüğünü anlatan Tillerson, bu görüşmeden kendisinin ve bakanlığının haberi olmadığını söyledi.
Kendisini görünce Videgaray’ın ‘renginin attığını’ anlatan Tillerson, "Yanlarına yaklaşıp şöyle dedim: İşinizi bölmek istemem. Sonra bakana dönüp, 'Bir dahaki sefere şehre uğradığında beni ara' dedim. Konu orada kapandı" dedi.
SELMAN İLE SIKI İLİŞKİLER
Tillerson, bir defasında Kushner'in kendisine ‘iki ülke arasındaki ilişkiler için yol haritası’ olacak bir belgeyi görüşmek üzere Suudi Arabistan'dan bir yetkiliyle görüşmesi için ricada bulunduğunu aktardı.
KATAR AMBARGOSUNA ÖZEL YEMEKTE Mİ KARAR VERİLDİ?
Komite üyelerinden biri Rex Tillerson'a Kushner'in o sırada Trump'ın danışmanlığını yürüten Steve Bannon ile birlikte Veliaht Prens Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid ile Mayıs 2017'de bir araya geldiği ve yemekte Körfez ülkelerinin Katar'a ambargo uygulamasına karar verildiğine dair iddiaları sordu.
DIŞ GEZİLERİ DE BİR DERT
Rex Tillerson, Kushner'in dış gezilerinin de bakanlıkta endişe konusu olduğunu anlattı.
‘Damadın’ özel ziyaretlerinde gittiği ülkedeki ABD büyükelçiliklerini ve diğer diplomatik misyonları bilgilendirme gereği duymadığını söyleyen Tillerson bu konudaki endişeleri Kushner'e aktardığını ancak herhangi bir sonuç alamadığını ekledi.
İDDİALARI DESTEKLEDİ
BEYAZ SARAY: TARİHİ YENİDEN YAZMAYA YÖNELİK UCUZ BİR GİRİŞİM
Ancak Beyaz Saray Sözcüsü Hogan Gidley, "Buradaki hikâyeler tamamen yanlış ve tarihi yeniden yazmaya yönelik ucuz bir girişim. Ambargoya karar verildiği iddia edilen söz konusu yemek buluşması hiçbir zaman yaşanmamıştır. Ne Jared'ın ne de başka bir Beyaz Saray yetkilisinin ambargo kararında dahli olmamıştır" dedi.
Kushner'in protokollere uygun hareket ettiğini savunan Gidley, "Beyaz Saray, o sırada Dışişleri Bakanı olan Bay Tillerson'un ekibini neyi neden yaptığına dair bilgi sahibi olduğunu varsaymaktadır” ifadelerini kullandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)