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17:50 28 Haziran 2019
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner

    Eski ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Kushner arkamızdan gizli diplomasi yürüttü, kimse ne iş yaptığını tanımlayamıyordu

    © AP Photo / Alex Brandon
    ABD
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    Eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Başkan Trump'ın damadı ve Danışmanı Jared Kushner'i resmi protokoller dışında ‘paralel diplomasi’ yönetmekle ve ülke liderleriyle ‘özel ilişkiler kurmakla’ suçladı. Tillerson, “Kimse ne iş yaptığını tanımlayamıyordu. Ben unvanın ne olduğunu daha yeni öğrendim” dedi.

    Ivanka Trump- ared Kushner
    © AFP 2019 / Saul Loeb
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    Eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Jared Kushner'i, devletin resmi kurumlarının bilgisi ve onayı dışında kendi başına diplomatik girişimlerde bulunmakla suçladı.

    Kushner'in bazı yabancı ülke liderleri ve yetkilileriyle özel ilişkiler kurduğunu, Dışişleri Bakanlığının resmi protokolleri dışında temaslarda bulunduğunu öne süren Tillerson, “Kimse ne iş yaptığını tanımlayamıyordu. Ben unvanın ne olduğunu daha yeni öğrendim” dedi.

    DANIŞMAN OLMASI 'EMSALSİZ BİR DURUM'

    Eski bakan, Kushner'in Beyaz Saray danışmanı olmasının da ‘emsalsiz bir durum’ olduğunu söyledi.

    Jared Kushner
    © REUTERS / James Lawler Duggan
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    Rex Tillerson'ın, Şubat 2017-Mart 2018’i kapsayan Dışişleri Bakanlığı görevi sırasındaki faaliyetlerine ilişkin 1 Mayıs'ta ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesine verdiği kapalı ifadenin metni yayımlandı.

    ‘YAKALANINCA’ MEKSİKALI BAKANIN RENGİ ATMIŞ

    Tillerson’ın ifadesinde, Jared Kushner'in Dışişleri Bakanlığına danışmadan yaptığı bazı özel görüşmelere ilişkin detaylar dikkat çekti.

    Kushner'i, Washington'da bir restoranda Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray ile yemek yerken gördüğünü anlatan Tillerson, bu görüşmeden kendisinin ve bakanlığının haberi olmadığını söyledi.

    Kendisini görünce Videgaray’ın ‘renginin attığını’ anlatan Tillerson, "Yanlarına yaklaşıp şöyle dedim: İşinizi bölmek istemem. Sonra bakana dönüp, 'Bir dahaki sefere şehre uğradığında beni ara' dedim. Konu orada kapandı" dedi.

    Jared Kushner - Steve Bannon - Donald Trump - Rex Tillerson
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Jared Kushner - Steve Bannon - Donald Trump - Rex Tillerson

    SELMAN İLE SIKI İLİŞKİLER

    Muhammed bin Selman-Jared Kushner Riyad'daki Aşırılıkçı İdeolojiyle Mücadele İçin Küresel Merkez'de
    © REUTERS / Jonathan Ernst
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    Rex Tillerson’a göre Jared Kushner, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile sık sık buluşuyordu.

    Tillerson, bir defasında Kushner'in kendisine ‘iki ülke arasındaki ilişkiler için yol haritası’ olacak bir belgeyi görüşmek üzere Suudi Arabistan'dan bir yetkiliyle görüşmesi için ricada bulunduğunu aktardı. 

    KATAR AMBARGOSUNA ÖZEL YEMEKTE Mİ KARAR VERİLDİ?

    Komite üyelerinden biri Rex Tillerson'a Kushner'in o sırada Trump'ın danışmanlığını yürüten Steve Bannon ile birlikte Veliaht Prens Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid ile Mayıs 2017'de bir araya geldiği ve yemekte Körfez ülkelerinin Katar'a ambargo uygulamasına karar verildiğine dair iddiaları sordu.

    Donald Trump - Rex Tillerson
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    Böyle bir yemekten haberi olmadığını ifade eden Tillerson, eğer haberi olsaydı buna çok öfkeleneceğini, zira kendisinin ve bakanlığının, o tarihten birkaç hafta sonra uygulanan ambargoya ‘hazırlıksız yakalandığını’ belirtti.

    DIŞ GEZİLERİ DE BİR DERT

    Rex Tillerson, Kushner'in dış gezilerinin de bakanlıkta endişe konusu olduğunu anlattı.

    ‘Damadın’ özel ziyaretlerinde gittiği ülkedeki ABD büyükelçiliklerini ve diğer diplomatik misyonları bilgilendirme gereği duymadığını söyleyen Tillerson bu konudaki endişeleri Kushner'e aktardığını ancak herhangi bir sonuç alamadığını ekledi.

    İDDİALARI DESTEKLEDİ

    © AFP 2019 / STRINGER
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    Söz konusu iddialar, o dönemde Dışişleri Bakanlığı'nın Beyaz Saray'ın dış politikadaki karar süreçlerinden dışlandığı ve çoğu meselede karanlıkta bırakıldığına dair tartışmaları desteklemesiyle dikkat çekti.

    BEYAZ SARAY: TARİHİ YENİDEN YAZMAYA YÖNELİK UCUZ BİR GİRİŞİM

    Ancak Beyaz Saray Sözcüsü Hogan Gidley, "Buradaki hikâyeler tamamen yanlış ve tarihi yeniden yazmaya yönelik ucuz bir girişim. Ambargoya karar verildiği iddia edilen söz konusu yemek buluşması hiçbir zaman yaşanmamıştır. Ne Jared'ın ne de başka bir Beyaz Saray yetkilisinin ambargo kararında dahli olmamıştır" dedi.

    Kushner'in protokollere uygun hareket ettiğini savunan Gidley, "Beyaz Saray, o sırada Dışişleri Bakanı olan Bay Tillerson'un ekibini neyi neden yaptığına dair bilgi sahibi olduğunu varsaymaktadır” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Beyaz Saray, protokol, Ambargo, Katar, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Danışman, Damat, Jared Kushner, Rex Tillerson, Donald Trump, ABD
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