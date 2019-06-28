ABD'de Demokrat aday adayları canlı yayında ikinci kez kozlarını paylaştı

Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Senatör Kamala Harris, Senatör Bernie Sanders, Senatör Michael Bennet, Colorado Valisi John Hickenlooper ve iş adamı Andrew Yang'ın da dahil olduğu Demokrat Parti’nin 10 aday adayı, NBC tarafından düzenlenen açık oturumda bir araya geldi.
LIVE: @NBCNewsNOW special coverage ahead of Night 2 of the #DemDebate in Miami.— NBC News (@NBCNews) June 28, 2019
Subscribe to @NBCNewsNOW on @Roku. https://t.co/3vXI7NCgu9 https://t.co/68uQ19hoIB
Yaklaşık 2 saat süren oturumda aday adayları, göçmenlik, ırkçılık sorunu, ekonomi, sağlık sistemi ve küresel ısınma konularındaki görüşlerini paylaştı.
Sıra dışı vaatlerle tanınan Senatör Sanders, öğrencilerin okul borçlarını silmek, orta sınıf halkı kalkındırmak, zengin sınıfa daha fazla vergi getirmek ve savaşlara son vermek isteğini belirterek, ABD'ye ‘gerçek bir değişiklik’ getireceğini savundu.
‘DONALD TRUMP BİZİ KORKUNÇ BİR DURUMA SOKTU’
Biden ise konuşması boyunca Trump'a yönelttiği sert tepkilerle dikkati çekerek, "Donald Trump, ABD'yi Wall Street'in kurduğunu sanıyor. Oysa ABD'yi kuran normal orta sınıf Amerikalılardır. Donald Trump bizi korkunç bir duruma soktu. Muazzam bir gelir eşitsizliği problemimiz var" ifadelerini kullandı.
June 28, 2019
Ayrıca ülkedeki ırkçılık sorununa da değinen Biden, başkan olması durumunda ırkçılıkla mücadele edeceğini ve ülkedeki yasadışı göçmenlerin bile sağlık sisteminden faydalanabileceğini ileri sürdü.
Bunun üzerine, aday adayları arasındaki tek siyahi Amerikalı olan Senatör Kamala Harris, Biden'in bu vaadini ‘samimiyetsizlik’ olarak nitelendirirken, Biden'in ırkçı bazı Cumhuriyetçi senatörlerle yakın ilişkisi olduğunu ve beraber çalıştığını söyledi.
The full exchange between Kamala Harris and Joe Biden on Biden’s history with racial issues. pic.twitter.com/sK950pFyvf— Axios (@axios) June 28, 2019
Biden ise Harris'in ifadesine tepki göstererek, ‘Geçmişinin tamamen yanlış tanıtıldığını’ vurguladı.
TRUMP'A DIŞ POLİTİKA ELEŞTİRİSİ
Konuşmasında ağırlıklı olarak ABD’nin dış politikasına yönelen Senatör Bennet ise Trump’ı global ilişkilerde 'aykırı' tutumundan dolayı ABD’nin saygınlığına zarar vermekle suçladı.
Bennet, ABD’nin İran’ın tanker gemilerine saldırdığı iddialarına atıfta bulunarak, “Eğer tüm dünya, Hürmüz Boğazı’nda yaşananlar konusunda başkanımızın söylediklerine şüpheyle yaklaşıyorsa bu büyük bir sorundur. Kendi evimizdeki demokrasiyi onarmalıyız. Bütün dünya izliyor” dedi.
‘NATO ZARAR GÖRECEK’
Bunun yanı sıra adaylara "Trump'ın başkanlığı sonrasında hangi ülke ile olan ilişkileri yeniden başlatmak istersiniz?" sorusu yöneltilirken, iş adamı Yang ve Colorado Valisi Hickenlooper, iklim değişikliği, ekonomi ve başka konularda Çin ile olan ilişkilerde yeni bir sayfa açılması gerektiğini savundu.
Biden, ayrıca, Trump'ın başkanlığı tekrar kazanması durumunda NATO'nun "ciddi şekilde zarar göreceğini" ifade etti.
Toplam 24 adayın yarıştığı Demokratlar arasındaki adaylık yarışının ilk canlı yayın tartışması dün yapılmıştı.
Demokratlarda başkan aday adaylığı yarışını, kamuoyu yoklamalarında eski Başkan Yardımcısı Joe Biden açık farkla önde götürürken, Vermont Senatörü Bernie Sanders Biden'i yakından takip ediyor.
ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)