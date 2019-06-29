Trump’tan Kim’e sınırda görüşme teklifi: Elini sıkmak ve merhaba demek istiyorum

Trump, Twitter'dan G-20 Zirvesi'nde çeşitli ülke liderleriyle yaptığı görüşmeler sonrasında Güney Kore'ye gideceğini duyurdu.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Japonya'dan ayrılacaklarını belirten Trump, "Kuzey Kore lideri bunu görüyorsa, kendisiyle sınırdaki silahsızlandırılmış bölgede buluşarak elini sıkmak ve merhaba demek istiyorum." ifadesini kullandı.
After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2019
İki lider 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya gelmiş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız olarak sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.
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