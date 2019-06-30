'Beyaz Saray Sözcüsü Grisham, Trump-Kim görüşmesinde gazeteciler arasında çıkan arbedede yaralandı'

Beyaz Saray’ın yeni Sözcüsü Stephanie Grisham’ın, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un görüşmesi sırasında ABD’li ve Kuzey Koreli basın mensupları arasında çıkan arbedede yaralandığı belirtildi.

Beyaz Saray’ın CNN muhabiri Jim Acosta’nın Twitter’dan yaptığı açıklamaya göre, yeni Beyaz Saray Sözcüsü Grisham, Trump ve Kim’i görüntülemeye çalışan ABD’li ve Kuzey Koreli basın mensupları arasındaki itişme sırasında yaralandı.

New WH Press Secretary Stephanie Grisham got into a scuffle with the North Koreans to move members of the WH press pool into position to cover Trump and Kim, I’m told. Grisham was a bit bruised. Source called it “an all out brawl.” — Jim Acosta (@Acosta) June 30, 2019

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Acosta, bir kaynağın Grisham’ın vücudunda biraz morarmanın meydana geldiğini söylediğini aktardı.

ABD Başkanı Trump, Kore sınırındaki Askerden Arındırılmış Bölge'yi ilk kez ziyaret etti. Dün 'görüşüp merhaba deme' çağrısı yaptığı Kuzey Kore lideri Kim'le sınırda tokalaştı, Kuzey Kore tarafına geçti. Böylece ilk kez bir ABD başkanı görevdeyken Kuzey Kore'ye adım atmış oldu. ABD, Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri de ilk kez yan yanaydı.