ABD’ye ait savaş gemisi İstanbul Boğazı’nı geçip Karadeniz’e girdi: Rusya ordusu takip ediyor

Karadeniz sularına giren geminin, Ukrayna’nın Odessa kentine doğru ilerlediği belirtildi.
ABD’nin Akdeniz’deki 6. Filosu daha önce Carney gemisinin tatbikata katılmak için yola çıktığını bildirmişti.
Kara, hava, deniz ve sualtında gerçekleşecek Sea Breeze 2019 tatbikatı 1 Temmuz’da Odessa’da başlayacak.
RUSYA ORDUSU ABD GEMİSİNİ İZLİYOR
Rusya Ulusal Savunma İdaresi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Rusya Karadeniz Filosu güçleri, ABD’nin USS Carney savaş gemisini Karadeniz’e girdiğinden beri izliyor.
İzleme işlemi Smetlivıy devriye gemisi ve elektronik izleme cihazları ile gerçekleştiriliyor.
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