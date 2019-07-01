Trump'tan Mike Pompeo ile kızı Ivanka'ya: Güzel ve çirkin

Trump, iki ismi sahneye çağırırken şunları söyledi:
"Mike, buraya gel Mike. Burada başka kimin olduğunu biliyor musunuz? Ivanka'yı duyanınız oldu mu? Gel buraya Ivanka, haydi. Bütün dikkatleri üzerine çekecek. Ne güzel bir çift, güzel ve çirkin."
Trump to Mike Pompeo & Ivanka approaching the podium together:— Maysam Behravesh (@MaysamBehravesh) June 30, 2019
“what a beautiful couple! beauty and the beast”! pic.twitter.com/b4T9TV8CXN
Trump'ın benzetmesi ise sosyal medyada çok sayıda yorum ve paylaşım aldı.
Kullanıcılar, ağırlıklı olarak Trump'ın bu benzetmesini eleştirirken, bazı kullanıcılar ise "Hangisi güzel, hangisi çirkin?" diye sordu.
Who’s, Who?!— A. E. Bojorquez (@travi44) June 30, 2019
Başka bir kullanıcı ise, Trump'ın televizyon programlarındaki geçmişini hatırlatarak "Kendisini hala reality show'da zannediyor" ifadelerini kullandı.
He still thinks this is a reality TV show.— camcneill (@camcneill) June 30, 2019
Öte yandan Trump, kızını Beyaz Saray danışmanı yapmasından ötürü çok sayıda eleştirilerin de hedefi olmuştu.
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