Trump'tan Mike Pompeo ile kızı Ivanka'ya: Güzel ve çirkin

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'deki bir ABD üssünde Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu ve kızı Ivanka Trump'ı sahneye davet ederken "Ne güzel bir çift, güzel ve çirkin" ifadelerini kullandı.

Güney Kore Pyeongtaek'te bulunan Osan Hava Üssü'ndeki askerlere hitap eden ABD Başkanı Donald Trump, burada yaptığı konuşmada Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu ve kızı Ivanka Trump'ı sahneye davet ederken onları ünlü 'Beauty and the Beast' (Güzel ve çirkin) hikayesindeki karakterlere benzetti.

Trump, iki ismi sahneye çağırırken şunları söyledi:

"Mike, buraya gel Mike. Burada başka kimin olduğunu biliyor musunuz? Ivanka'yı duyanınız oldu mu? Gel buraya Ivanka, haydi. Bütün dikkatleri üzerine çekecek. Ne güzel bir çift, güzel ve çirkin."

Trump to Mike Pompeo & Ivanka approaching the podium together:



“what a beautiful couple! beauty and the beast”! pic.twitter.com/b4T9TV8CXN — Maysam Behravesh (@MaysamBehravesh) June 30, 2019

​Trump'ın benzetmesi ise sosyal medyada çok sayıda yorum ve paylaşım aldı.

Kullanıcılar, ağırlıklı olarak Trump'ın bu benzetmesini eleştirirken, bazı kullanıcılar ise "Hangisi güzel, hangisi çirkin?" diye sordu.

​Başka bir kullanıcı ise, Trump'ın televizyon programlarındaki geçmişini hatırlatarak "Kendisini hala reality show'da zannediyor" ifadelerini kullandı.

He still thinks this is a reality TV show. — camcneill (@camcneill) June 30, 2019

​Öte yandan Trump, kızını Beyaz Saray danışmanı yapmasından ötürü çok sayıda eleştirilerin de hedefi olmuştu.