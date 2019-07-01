Doğu Kudüs'te çekiçle tünel açan Friedman'a Filistin tepkisi: ABD Büyükelçisi değil, aşırılıkçı İsrailli yerleşimci

Filistin köyü Silvan'ın altından geçerek Kubbet'üs-Sahra ile Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Tapınak Tepesi'ndeki Ağlama Duvarı'na çıkan antik bir tünel törenle açıldı. Yerleşimcilerin düzenlediği törene katılan ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ile İsrail Büyükelçisi David Friedman, işgal altındaki Doğu Kudüs'te elde çekiç tünel kazdı.

ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ile İsrail Büyükelçisi David Friedman, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcilerin tünel kazma etkinliğine katıldı.

'Hacı Yolu' da denilen arkeolojik bir yolun yeniden açılışı gerekçesiyle düzenlenen etkinlikte, ABD Büyükelçisi David Friedman, elindeki 5 kiloluk çekiçle vurarak Filistin köyü Silvan'ın altından geçerek Doğu Kudüs'e uzanan tüneli açtı.

Tünel, Kubbet'üs-Sahra ile Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Yahudilerin deyimiyle Tapınak Tepesi'ndeki Ağlama Duvarı'na çıkıyor.

WATCH: U.S. ambassador to Israel David Friedman takes a 10 pounds hammer and breaks open a tunnel which runs under the Palestinian village of Silwan to the old city of Jerusalem. This happens at a settlers organisation event with Sara Netanyahu and Sheldon Adelson at his side pic.twitter.com/oeju5NIH7M — Barak Ravid (@BarakRavid) June 30, 2019

Törende İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, ABD'nin en büyük kumarhane şirketi Las Vegas Sands'ın sahibi milyarder işadamı Sheldon Adelson ve içlerinde aşırı sağcıların da bulunduğu çok sayıda İsrailli milletvekili ile bakan da yer aldı.

ŞALEM PROJESİNİN PARÇASI

Sözkonusu tünel, İsrail hükümetinin Yahudilerce Davud’un Şehri olarak nitelendirilen Silvan mahallesi ile Doğu Kudüs’ün tamamında Mescid-i Aksa’yı da kapsayan şekilde turistik projeler ve arkeolojik kazıları öngören 'Şalem' projesinin bir parçası.

'TRUMP'IN KUDÜS KARARINI ELEŞTİREN HERKESE CEVAP'

Friedman, törende yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs’ü 'İsrail’in başkenti' olarak tanımasının altını çizerek şunları söyledi:

"Bu tünelin açılışı, Başkan Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olduğunu ilan etmesi kararını eleştiren herkese en güzel cevaptır."

BARIŞ AKTİVİSTLERİNDEN PROTESTO

İsrail’in 'Barış Şimdi' (Peace Now) örgütü, açılış töreninin düzenlendiği alanın yakınında protesto gösterisi düzenledi.

'BÜTÜN DÜNYA GÖRSÜN'

Filistin Yönetimi'nin başmüzakerecisi ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saeb Erekat, Filistinlilerin tepkisini Twitter'dan dile getirdi:

"Umarım Amerikalılar dahil tüm dünya bunu görür. Burada gördüğünüz ABD Büyükelçisi değil, aşırılıkçı bir İsrailli yerleşimcidir."

https://t.co/U6cBtSjCsg . I hope all The world , including Americans can see this.That is not a U S Ambassador that is an extremist Israeli settler , with Greenblatt, also there,digging underneath Silwan a palestinian town. We should show this to all who participated in Manama. — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) June 30, 2019

'KUSHNER'İN AYAĞINA GİDEN ARAPLAR DA GÖRSÜN'

"Bunu Manama'ya katılan herkese göstermeliyiz" diyen Filistinli başmüzakereci, ABD'nin Bahreyn'in başkentinde 'Refah için Barış' sloganıyla düzenlenen Manama Çalıştayı'na atıfta bulundu.

Manama Çalıştayı'nda Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, 'Yüzyılın Anlaşması' dediği kendi İsrail-Filistin barış planı için ilk yoklamayı yapmıştı.

PLO General Secretary: “Our Arab brothers will not accept changes to the Arab Peace Initiative. We will not allow them to alter even one single letter of the Initiative.” #Palestine #Israel https://t.co/B6L4g9HGEU — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) June 29, 2019

Geçmişte Donald Trump'ın avukatlığını yapmış David Friedman, Yahudi yerleşimleri için yılda 2 milyon dolar toplayan Bet El Kurumlarının Amerikalı Dostları'nın da eski başkanı.

Friedman, İsrail'in yerleşimler yoluyla Kudüs ve Batı Şeria'yı işgal-ilhak politikalarının sıkı destekçisi olarak tanınıyor. ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Greenblatt da Friedman'ın İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak hakkı bulunduğuna dair açıklamalarını desteklediğini söylüyor.

İkilinin tünel açma törenindeki halleri, Trump yönetiminin İsrail'in Doğu Kudüs'teki egemenlik iddiasının yanısıra Doğu Kudüs'ü ilhak girişimini de desteklemesi anlamına geliyor.

İsrail Doğu Kudüs'ün Arap kimliğini silmeye çalışırken, Filistin Yönetimi, Doğu Kudüs’ün olası Filistin devletinin başkenti olması talebine bağlılığını sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) İsrail'in 1967 öncesi sınırlara geri dönmesi ve Kudüs'ün nihai statüsüne BM kararları çerçevesinde yürütülecek müzakereler sonucunda karar verilmesine yönelik kararları bugüne dek hayata geçmesi.