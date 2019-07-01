ABD polisinden ırkçılık timsali: Seruma bağlı halde dışarıda yürüyen siyah hasta, toplumsal düzeni bozmaktan tutuklandı

Illinois eyaletindeki bir hastanede zatürree ve astım tedavisi gören siyah bir hasta, doktorun tavsiyesiyle serum bağlanmış halde dışarıda yürüyüşe çıkınca, onca güvenlikçi tarafından 'hırsız' diye durduruldu. Çağrılan polis tarafından toplumsal düzeni bozmaktan tutuklandı.

ABD'de ayyuka çıkan siyahlara yönelik polis ırkçılığı kendini aştı.

Illinois eyaletinin Freeport kentinde üzerinde hasta elbisesi, elinde serum askısı, kolu seruma bağlanmış halde hastanenin dışına doğru yürüyüşe çıkan bir siyah gözaltına alındı.

Hastanede iki taraflı zatürree ve astım tedavisi gören 24 yaşındaki Shaquille Dukes, başına gelenleri Facebook sayfasından paylaştı ve ABC kanalına anlattı.

Doktorların dışarıda yürümesi ve hava alması tavsiyesinde bulunduğunu söyleyen Shaquille Dukes, iki eşlikçiyle birlikte binadan dışarı çıktı.

Ancak hastane güvenliğinden bir yetkili tarafından durduruldular.

"Beni serum cihazlarını eBay'de satmak için hastaneden kaçmakla suçladı" diyen Dukes, güvenlikçinin çağırdığı polisleri karşısında bulundu.

Shaquille Dukes was admitted into the hospital for double pneumonia. He received doctors orders to walk around the hospital.



He was stopped by a racist security guard, who called racist cops. He was arrested and accused of trying to steal the IV machine. pic.twitter.com/LmKxlJvgiA — Big Boss (@escapedmatrix) June 29, 2019

Polisler siyah hastaya kolunun bağlı olduğu serum cihazını çalma girişiminden gözaltına alındığını söyledi.

Dukes, gözaltı işlemini yapan polise yandaki hastanede tedavi gördüğünü söylediğinde "Niye burada olduğun umurumda değil, hapishaneyi boyluyorsun" yanıtını aldı.

African American man battling pneumonia says he was racially profiled when he was arrested outside hospital for disorderly conduct while still HOOKED UP to an IV machinehttps://t.co/w0sfD8kCDo — Rene R Rentie (@re7382) July 1, 2019

Doktor tarafından değil de polis tarafından kolundaki serum çıkarılan Dukes'dan solunum kurtarma aleti de alındı. Bu arada biri kardeşi olan iki eşlikçisi de gözaltına alındı.

Polis aracına götürülürken "Hastane mülkiyetinin dışına hiç çıkmadım" dediğini aktaran Dukes, bir polisin dönüp kendisine "Ama artık hastanenin dışına çıkmış bulunuyorsun" dediğini belirtti.

I am out of words.https://t.co/Ir8PP2GbpU — Birditola (@Birditola) July 1, 2019

Arkadan elleri kelepçelenen siyah hasta hapishaneye götürülürken nöbet ve astım krizi geçirdi, ama polis memurları solunum kurtarma aletini dört dakika boyunca vermedi.

"Ben tepki veremez hale geldiğimde alet birden mucizevari ortaya çıktı" diyen Dukes, yasaların ırk temelli uygulanmasına maruz kaldığını belirtti.

Olay Dukes'un bir yakını tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Polisin vücuduna iliştirilmiş kameradaki kayıtlar da emniyet tarafından Facebook'ta yayımlandı.

Emniyet, Dukes'un serum cihazını çalmaya çalışmasının inanılır olmadığını kabul etti, olayı soruşturduklarını açıkladı, ama gözaltına almayı savundu.

Freeport Emniyet Müdürü Todd Barkalow, Dukes ile iki eşlikçisinin güvenlik yetkilisini azarladığını ve tehdit ettiğini, bu eylemleri nedeniyle toplumsal huzuru bozan davranış suçlamasından yakalandıklarını, ikisinin ayrıca memura engel çıkarmak ve mukavemetle de suçlandığını söyledi.

Dukes ise "Burası Amerika'daki en ırkçı kentlerden biri. Bu bugün bitecek" diyerek şehir yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu.