Beyaz Saray: ABD ve müttefikleri İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin vermeyecek

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ve müttefiklerinin, İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin vermeyeceği" belirtildi.

ABD, İran'ın az zenginleştirilmiş uranyum seviyesini 300 kilogramın üzerine çıkarma kararına tepki gösterdi.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İran rejimi uranyum zenginliğini artırmak için bugün harekete geçti. İran nükleer anlaşması kapsamında İran'ın uranyumu herhangi bir düzeyde zenginleştirmesine izin vermek bir hataydı" ifadeler yer aldı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer kullanıldı:

"Birleşik Devletler ve müttefikleri, İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin vermeyecek. İran rejimi üzerindeki azami baskı, liderleri eylem rotalarını değiştirinceye kadar devam edecek. Rejim nükleer hedeflerine ve hasmane davranışlarına son vermeli."

White House says US will never allow Iran to develop nuclear weapons pic.twitter.com/uvIhcRWRrP — Ahmed Al Omran (@ahmed) July 1, 2019

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) basın dairesi sözcüsü Fredrik Dahl, Amano’nun İran’ın 300 kilogramlık uranyum stok tavan sınırını aştığını teyit ettiğini duyurmuştu.

Basın mensuplarına açıklama yapan Dahl, "IAEA Genel Müdürü Yukiya Amano’nun yönetim kuruluna, Ajansın 1 Temmuz’da İran’ın tüm zenginleştirilmiş uranyum stoklarının, uran-235’in yüzde 3.67’si oranında zenginleştirilmiş 300 kilogramlık uranyum florür limitini aştığı konusunda bilgi verdiğini teyit edebiliriz" demişti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İran’ın 300 kilogramlık uranyum stok tavan sınırını aşmasını üzüntü verici olduğunu, ancak İran’ın bu adımının, nükleer anlaşmanın etrafındaki durum karşısında alınan önlem niteliği taşıdığını belirtmişti.