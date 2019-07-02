Afganistan için 'teröristlerin Harvard'ı' diyen Trump, ABD askerlerini geri çekme konusunda endişeli

Ülkesinin askeri müdahalelerini sonlandırma vaadiyle koltuğa oturan ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'daki Amerikan birliklerini geri çekmek istediğini, ancak ülkenin terörist saldırılar için üs olarak kullanılmasından endişe ettiğini söyledi.

Donald Trump, yeterli hazırlık yapmadan Afganistan’ı terk etmeleri durumunda, ülkede terör unsurlarının güçlenip ABD'ye saldırı için bir zemin olabileceğinden endişe ettiklerini söyledi.

‘TERÖRİSTLERİN HARVARD’I’

Fox News kanalına konuşan Donald Trump, "(Afganistan) Adeta teröristler için bir laboratuvar. Ben teröristlerin Harvard'ı diyorum” ifadelerini kullandı.

Asker çekme planlarını ABD ordusu yetkilileriyle de paylaştığını belirten Donald Trump, ‘teröristlerle evde uğraşmaktansa Afganistan’da uğraşmak daha iyi’ tavsiyesini aldığını aktardı.

Trump, 9 bin civarındaki ABD askerini çekmesi halinde bile Afganistan’da ‘oldukça güçlü bir istihbarat ağı’ bırakmayı tercih edeceğini de ekledi.

2400 CİVARINDA ABD ASKERİ YAŞAMINI YİTİRDİ

ABD, 2001 yılında 11 Eylül saldırılarının ardından bundan sorumlu tutulan Usame Bin Ladin'in teslim edilmemesi üzerine İngiltere ile birlikte Afganistan'a hava saldırısına başladı.

ABD’nin en uzun savaşlarından biri olarak sayılan Afganistan’da bugüne kadar 2400 kadar askerin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

18 yıl süren savaşı sona erdirmek için Katar’da Afgan hükümeti ile Taliban arasında barış görüşmeleri yapılıyor. Son olarak ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, yedinci kez çıktığı barış turu görüşmeleri kapsamında Katar'da Taliban yetkilileriyle bir araya geldi.

Taliban, yabancı güçlerin Afganistan’ı terk etmesini talep ediyor; ABD ise ülkenin herhangi bir yere saldırı düzenlemek için üs olarak kullanılmamasını istiyor.