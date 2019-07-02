G20'de parazit yapan Ivanka videosunu yayımlayan Fransa Cumhurbaşkanlığı: ABD Başkanı'nın kızını utandırmak istemezdik

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'i başdanışmanı yapıp Ortadoğu sorununun başına sararken kızı Ivanka Trump'ı danışmanı sıfatıyla uluslararası zirvelere götürmesine yönelik eleştiriler yeniden tırmandı. Japonya'nın evsahipliğindeki G20 zirvesine 'Beyaz Saray danışmanı' sıfatıyla katılan Ivanka Trump'ın dünya liderlerinin bir sohbetine zorla katılmaya çalıştığı görüntüler sosyal medyada alay konusu olurken, videoyu yayımlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisi zorda kaldı.

Videoda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İngiltere Başbakanı Theresa May birbirleriyle konuşurken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile IMF Başkanı Christine Lagarde onları dikkatle dinliyor, Ivanka Trump ise sürekli lafa girmeye çalışırken Lagarde bundan rahatsız olmuş gözüküyor. Sosyal medya kullanıcıları Ivanka'nın kızına 'yetişkinlerin dikkatini çekmeye çalışan bir çocuk' gibi çeşitli alaylı yakıştırmalar yaparken, Macron'un ofisi Politico'nun Avrupa edisyonuna "ABD Başkanı'nın kızını utandırmak istemezdik" mealinde açıklamalarda bulundu.

American Crown Princess Ivanka attempts to intervene in conversation among grownups Theresa May, Christine Lagarde, Emmanuel Macron & Justin Trudeau in excruciating clip released by @Elysee Palace. pic.twitter.com/Mc5QfzOPBp — Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) June 30, 2019

Fransa Cumhurbaşkanı'nın ofisinden bir yetkili "Biz böyle bir tepki beklemiyorduk ve bir kez daha altını çiziyoruz, klibin kullanılış şeklinden biz sorumlu değiliz" dedi.

Paylaştıkları videonun ABD'de Ivanka'nın diplomatik rolüyle ilgili tartışmanın ortasına düştüğünü kabul eden Fransız yetkili, "Elbette bu bizim ötemizde bir konu, biz bunu körüklemek istememiştik" mazeretini gösterdi.

Fransa cumhurbaşkanlığı sarayının uluslararası toplantıların yan etkinliklerinden sık sık video yayımladığını hatırlatan yetkili, şunları söyledi:

"Bu video, Ivanka'nın önemli konuşmacılardan biri olduğu cinsiyet eşitliğiyle ilgili oturum öncesi liderler arası sohbet sırasında çekildi. Başka liderlerle yüzlercesinin olduğu bir görüş alış veriş anından ibaret."

Video Başkan Trump'ın aile üyelerini hiçbir siyasi geçmişleri ve devlet tecrübeleri olmamasına karşın kritik dünya işlerine karıştırmasının yeni timsali olarak görülürken, Ivanka Trump'a en sert eleştirilerden biri kasım ayında şaşırtıcı bir başarıyla Temsilciler Meclisine seçildiğinden beri ABD siyasetinin yeni yıldızı haline gelen 29 yaşındaki kadın Hispanik vekil Alexandria Ocasio-Cortez'den (AOC) geldi.

"Birinin kızı olmak gerçekte bir kariyer niteliği değildir" çıkışını yapan AOC, bu durumun ABD'nin diplomatik nüfuzuna zarar verdiğini söyleyerek ekledi:

"ABD'nin Başkanımızın G20'de çalışmasına ihtiyacı var. Yanında nitellikli bir diplomat götürmüş olsaydı zararı dokunmazdı."

It may be shocking to some, but being someone’s daughter actually isn’t a career qualification.



It hurts our diplomatic standing when the President phones it in & the world moves on.



The US needs our President working the G20. Bringing a qualified diplomat couldn’t hurt either. https://t.co/KCZMXJ8FD9 — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) June 30, 2019

Tartışmaya katılan İngiliz TV programcısı Piers Morgan, üniversiteyi bitirmesi sonrası çok hızlı bir sosyal aktivist olan AOC'nin geçinmek için zaman zaman garsonluk ve barmaidlik yapmasına atıfta bulundu:

"Daha kötü olabilirdi... Ivanka 18 ay önce barmaidlik yapıyor olabilirdi."

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, AOC'yi, Demokrat Partili vekili olduğu New York'ta e-ticaret ile eğlence devi Amazon'un yeni merkez inşaatına engel çıkararak istihdamı sabote etmekle suçladı.

AOC'den de restoranlarda çalışmaktan gurur duyduğu, iktidardakiler yıllarca geçinmek için çalışmış insanlar olsaydı ABD'de pek çok şeyin değişeceği, kendisinin garsonluğunu eleştiren Cumhuriyetçilere sınıfsal üstünlük iddiasını çöpe atmalarını tavsiye ettiği yanıtı geldi.

Actually, that would make government better - not worse.



Imagine if more people in power spent years of their lives actually working for a living.



We’d probably have healthcare and living wages by now. https://t.co/HoxIyu6ftj — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) June 30, 2019

In other words, Republicans who criticize my being a waitress as evidence of lacking skill can take their classism to the trash.



You are insulting the capacities and potential of virtually every working person in America (&the 🌎) for having experience that’s earned, not bought. — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) June 30, 2019

Bu arada Ivanka'ya dalga geçme furyasını yeni bir aşamaya taşıyan sosyal medya kullanıcıları, bazı tarihi fotoğrafların içine ABD Başkanı'nın kızını monte edip #unwantedivanka (​#istenmeyenivanka) etiketiyle paylaşmaya başladı.