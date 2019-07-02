Trump'ın Fransa'da görüp özendiği 'hayali' sonunda gerçek oluyor: 4 Temmuz'u tanklarla kutlayacak

Fransa’nın Bastille Günü’ndeki askeri geçit törenine heveslenen ABD Başkanı Donald Trump’ın bunu ABD'nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'a uyarlama ısrarı ‘meyvesini verdi’. Washington’da tanklar görücüye çıkacak ancak altyapıya zarar vermemek için geçit yapmayacak.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Washington’daki 4 Temmuz kutlamaları çerçevesinde bir grup M1 Abrams tankının yanı sıra ağır silahlı bazı askeri araçların boy göstereceğini doğruladı. Washington’ın güneydoğu sınırında bir tesisteki tanklar ve vagonda bekletilen askeri araçlar gazetecilerin objektiflerine de yansıdı. Görevlilerin araçların yanında nöbet tuttuğu da görüldü.

Adı açıklanmayan bir ABD’li yetkili, Trump’ın ‘Salute to America’ (Amerika’ya Selam) etkinliği çerçevesinde iki adet Abrams tankıyla ‘Bradley Fighting Vehicles’ adı verilen iki tane zırhlı personel taşıyıcı aracın sergileneceğini söyledi.

TRUMP: DİĞER 4 TEMMUZLARA BENZEMEYECEK

Beyaz Saray Oval Ofisi’nde bir açıklama yapan Trump da, “Başımızın üzerinde uçaklar olacak, dünyanın en iyi savaş uçakları ve diğer uçaklar da, ayrıca dışarıda konuşlu birkaç tankımız olacak” sözleriyle durumdan ne kadar hoşnut olduğunu vurguladı.

Trump, araçların nereye konuşlandırılacağı hakkında fazla detay vermedi ancak altyapı ‘hassasiyetini’ dile getirdi. Trump, “Tanklar konusunda bir hayli dikkatli olmalısınız çünkü yollar bu tarz ağır araçları taşımamaya meyilli. Bu yüzden onları belirli bölgelere yerleştireceğiz, ama yepyeni Sherman ve Abrams tanklarımız var” dedi.

Trump, “Washington DC’de harika bir 4 Temmuz yaşayacağız. Diğerlerine hiç benzemeyecek. Çok özel olacak, umarım çok fazla insan görmeye gelir. Bu ülkeyle ilgili olacak ve Amerika’ya selam anlamına gelecek” ifadelerini kullandı.

SHERMAN EN SON İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA KULLANILDI

Askeri yetkililer ise sembolik bir sunum çerçevesinde 'makul sayıda' askeri aracın görücüye çıkacağını açıkladı. Yetkililer, Trump’ın oldukça ‘vatansever’ mesajlar vermesini beklediklerini de belirtti.

ABD tarafından İkinci Dünya Savaşı’nda kullanılan Sherman tankları on yıllardır hizmet vermiyor. Abrams ise ülkenin ana muharebe tankı olarak halihazırda kullanılıyor.

MASRAF GEREKÇE GÖSTERİLMİŞTİ

2017 yılında Fransa'nın kurtuluş günü olan Bastille Günü etkinliklerini Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte izleyen Donald Trump, bunun etkisinde kalarak benzeri bir geçit törenini kendi ülkesinde gerçekleştirmek konusundaki hevesini dile getirmişti.

Trump’ın bu isteği büyük oranda masrafı gerekçesiyle hayata geçirilmemişti. Yerel yetkililer de ağır silahlı tankların sokaklara vereceği zararı vurgulayarak fikre karşı çıkmıştı.

​Fransız Devrimi'nin bir parçası olarak Bastille hapishanesinin yıkıldığı gün olan 14 Temmuz, devrimin gerçekleştiği 1789 yılından bu yana her yıl kutlanıyor.

4 Temmuz ise, ABD’nin 1776 yılında koloni Britanya İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını kazanmasına atıfta bulunuyor. Bu tarihte ülke genelinde tatil ilan ediliyor.