Trump'ın Fransa'da görüp özendiği 'hayali' sonunda gerçek oluyor: 4 Temmuz'u tanklarla kutlayacak

Adı açıklanmayan bir ABD’li yetkili, Trump’ın ‘Salute to America’ (Amerika’ya Selam) etkinliği çerçevesinde iki adet Abrams tankıyla ‘Bradley Fighting Vehicles’ adı verilen iki tane zırhlı personel taşıyıcı aracın sergileneceğini söyledi.
TRUMP: DİĞER 4 TEMMUZLARA BENZEMEYECEK
Beyaz Saray Oval Ofisi’nde bir açıklama yapan Trump da, “Başımızın üzerinde uçaklar olacak, dünyanın en iyi savaş uçakları ve diğer uçaklar da, ayrıca dışarıda konuşlu birkaç tankımız olacak” sözleriyle durumdan ne kadar hoşnut olduğunu vurguladı.
Trump, “Washington DC’de harika bir 4 Temmuz yaşayacağız. Diğerlerine hiç benzemeyecek. Çok özel olacak, umarım çok fazla insan görmeye gelir. Bu ülkeyle ilgili olacak ve Amerika’ya selam anlamına gelecek” ifadelerini kullandı.
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Askeri yetkililer ise sembolik bir sunum çerçevesinde 'makul sayıda' askeri aracın görücüye çıkacağını açıkladı. Yetkililer, Trump’ın oldukça ‘vatansever’ mesajlar vermesini beklediklerini de belirtti.
MASRAF GEREKÇE GÖSTERİLMİŞTİ
2017 yılında Fransa'nın kurtuluş günü olan Bastille Günü etkinliklerini Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte izleyen Donald Trump, bunun etkisinde kalarak benzeri bir geçit törenini kendi ülkesinde gerçekleştirmek konusundaki hevesini dile getirmişti.
Trump’ın bu isteği büyük oranda masrafı gerekçesiyle hayata geçirilmemişti. Yerel yetkililer de ağır silahlı tankların sokaklara vereceği zararı vurgulayarak fikre karşı çıkmıştı.
Fransız Devrimi'nin bir parçası olarak Bastille hapishanesinin yıkıldığı gün olan 14 Temmuz, devrimin gerçekleştiği 1789 yılından bu yana her yıl kutlanıyor.
4 Temmuz ise, ABD’nin 1776 yılında koloni Britanya İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını kazanmasına atıfta bulunuyor. Bu tarihte ülke genelinde tatil ilan ediliyor.
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