Beyaz Saray'da acil durum mu?: ABD Başkan Yardımcısı'nın programında ani değişiklik

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in New Hampshire eyaletine gidip uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımıyla mücadeleye dair bir etkinliğe katılması gerekiyordu.

İlkin NBC kanalı, New Hampshire toplantısının iptal edildiğini ve Mike Pence'in acilen Beyaz Saray'a çağrıldığını duyurdu.

NBC'nin haberine göre yerel saatle 11:25'te New Hampshire eyaletine inmesi gereken Pence'in uçağı bilinmeyen bir durum nedeniyle yoldan çevrildi. NBC muhabiri "Demin dediler ki Başkan Yardımcısı'nın başkente geri dönmesi acil durum değil. Şimdi de bir sapma oldu diyorlar. Bunun ne anlama geldiğine dair henüz açıklama yapılmadı" dedi.

Ardından ABD Başkan Yardımcısı'nın Sözcüsü Alyssa Farah Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Mike Pence Washington'dan hiç ayrılmadı. Acilen 'geri çağırma' yok. Başkan Yardımcısı'nın başkentte kalmasını gerektiren bir şey oldu. New Hampshire programını yeniden düzenleyeceğiz."

The @VP never left Washington, DC. There was no “emergency callback.” Something came up that required the VP to stay in DC. We’ll reschedule NH shortly. https://t.co/h270JCEUIG — Alyssa Farah (@VPPressSec) July 2, 2019

Medyaya konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili de "Konu Başkan veya Başkan Yardımcısı'nın sağlık durumuyla ilgili değil. Ulusal güvenlikle ilgili de değil" dedi.

Beyaz Saray, seyahatin neden iptal edildiğine açıklık getirmezken, Pence'in Washington'da kalacağını ancak spesifik olarak Beyaz Saraya çağrıldığı iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

Beyaz Saray'da acil gelişmeler yaşanmasının soru işaretleri uyandırmasında, öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın bizzat çekildiği İran'la nükleer anlaşmaya Tahran'ın uymadığını söyleyerek yeni gözdağı vermesi de rol oynadı.

Birleşmiş Milletler (BM) İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stok limitinin nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok seviyesini aştığını açıklarken, Trump İran'a yönelik "Bugüne değin yaptıklarımızdan çok daha kötüsünü yapacak pozisyondayız" dedi.

Geçen ay İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin 130 milyon dolarlık insansız hava aracını düşürmesi sonrası İran'a üç hava saldırısı düzenlenmesi için verdiği emri saldırıya 10 dakika kala iptal ettiğini duyurmuş olan Trump, Fox News'a demecinde, bu kararı vermesi ve bunu açıklamasının kendisine çok itibar kazandırdığını da dile getirdi.

Ardından "Bir şey olursa çok daha kötüsünü yapacak pozisyondayız" diye ekleyen Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

ABD Başkanı, İran'ın uranyum stok limitini aşma kararını "Ateşle oynuyorlar" diye değerlendirdi.