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12:15 03 Temmuz 2019
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    Nike'ın 4 Temmuz ayakkabısı ABD'yi karıştırdı

    © Twitter
    ABD
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    Nike, 4 Temmuz'da kutlanan ABD'nin bağımsızlık haftası için özel bir ayakkabıyı piyasaya sürdü ancak ülkenin kurulduğu dönemde kullanılan Betsy Ross bayrağının ayakkabıda kullanılması tartışmalara neden oldu. Ünlü NFL oyuncusu Colin Kaepernick bayrağın kölelik çağrışımı yaptığı belirterek rahatsızlığını ifade etti.

    Amerikan Bağımsızlık Bildirisi'nin imzalandığı ve ABD  Kongresi'nin Büyük Britanya'dan bağımsızlığını ilan ederek ABD'nin kuruluş günü olarak kutlanan 4 Temmuz'a Nike damga vurdu.

    Colin Kaepernick ABD'nin ulusal Marşı çalınırken diz çökerek protestoda bulundu
    © AP Photo / Chris Carlson
    Reklam yüzü olarak Kaepernick'i seçen Nike'a boykot
    Amerika temalı özel seri bir spor ayakkabıyı piyasaya süren Nike, daha sonra gelen bazı tepkiler üzerine "Air Max 1 Quick Strike Fourth of July" adı verilen ayakkabıyı geri çekti. 140 dolara satılan ayakkabıların fiyatı sınırlı sayıda dağıtılan versiyonları 1500 dolara kadar çıktı.

    HaberTürk’ten Alper Öcal’ın haberine göre Amerikan kolonilerinin 1775'te bir araya gelerek Britanya'ya karşı başlattığı bağımsızlık savaşı döneminde orduların kumandanı George Washington tarafından istenen ve Betsy Ross tarafından dikildiği için Betsy Ross bayrağı olarak anılan bayrak tartışmaların odağında.

    HİSSELERİNDE YÜZDE 3'E VARAN DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

    Birbirini izleyen 13 kırmızı ve beyaz çizgiden; mavi zemin üstüne yeni takımyıldızı simgeleyen 13 beyaz yıldızın birliğinden oluşan 13 yıldızlı ilk ABD bayrağı kolonyal kölelik dönemini temsil ettiği gerekçesiyle bazı isimler tarafından tepkiyle karşılandı. Nike'ın hisselerinde yüzde 3'e varan düşüş görüldü.

    COLIN KAEPERNICK YİNE BAŞROLDE

    Nike'ın sponsoru ve reklam yüzlerinden olan NFL'in en ünlü oyun kurucusu Colin Kaepernick tepki gösterenlerin başında geliyor. Siyahların uğradığı ayrımcılığa ve maruz kaldığı ırkçılığa karşı protestolarıyla bilinen ve bu nedenle ABD marşını geçen yıllarda diz çökerek protesto etmiş Kaepernick'in Nike yetkililerini arayarak Betsy Ross bayrağının köleliği çağrıştırdığı için rencide edici olduğunu belirttiği ifade ediliyor.

    Nike, eski NFL oyuncusunun karardaki rolüne dair bir açıklama yapmasa da yayımladığı bültende ‘istemeden de olsa insanları rencide edebileceği endişesiyle’ ürünün dağıtımını durduğunu açıkladı.

    Rus tenisçi Maria Şarapova
    © AA / Alex Broadway
    Kadın tenisçilerden Nike'a 'fazla açılan etek' tepkisi
    Nike Direktörü Sandra Carreon-John yaptığı açıklamada Nike'ın Amerikan kökleriyle gurur duyduğunu belirterek bağımsızlık gününe böyle bir tartışmayla gölge düşürmek istemediğini açıkladı. Nike'ın ABD olimpik kafilesi ve futbol takımı da dahil olmak üzere binlerce Amerikalı sporcuya destek verdiğinin altını çizen Carreon-John şirketin 35 bin kişiyi istihdam ettiğini belirtti.

    Ancak bu açıklamada milliyetçi Amerikalı tatmin etmişe benzemiyor. Arizona eyaleti, ayakkabının piyasadan geri çekilmesi üzerine Nike'a vereceği 1 milyon dolarlık fabrika teşviğini geri çektiğini açıkladı.

    Arizona Valisi Doug Ducey, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün Nike'ın yatırımı nedeniyle sözümona Arizona'da güzel bir gün olacaktı ama bu korkunç karar karşısında hayalkırıklığımı ifade edecek kelime yok" dedi.

    ​Ducey, ikonik bir Amerikan markası olarak nitelediği Nike'ın "ulusumuzun bağımsızlık haftasını kutlamak yerine Betsy Ross'un değersiz olduğuna karar verdiler ve politik doğruculuğa boyun eğdiler" ifadelerini kullandı

    Teksas senatörü Ted Cruz da Nike'ı vatansever olmayan bu kararı nedeniyle kınadı.

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    Etiketler:
    Doug Ducey, Kölelik, Betsy Ross, George Washington, Büyük Britanya, ABD Kongresi, Amerikan Bağımsızlık Bildirisi, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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