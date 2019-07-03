Nike'ın 4 Temmuz ayakkabısı ABD'yi karıştırdı

Amerikan Bağımsızlık Bildirisi'nin imzalandığı ve ABD Kongresi'nin Büyük Britanya'dan bağımsızlığını ilan ederek ABD'nin kuruluş günü olarak kutlanan 4 Temmuz'a Nike damga vurdu.
HaberTürk’ten Alper Öcal’ın haberine göre Amerikan kolonilerinin 1775'te bir araya gelerek Britanya'ya karşı başlattığı bağımsızlık savaşı döneminde orduların kumandanı George Washington tarafından istenen ve Betsy Ross tarafından dikildiği için Betsy Ross bayrağı olarak anılan bayrak tartışmaların odağında.
HİSSELERİNDE YÜZDE 3'E VARAN DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ
Birbirini izleyen 13 kırmızı ve beyaz çizgiden; mavi zemin üstüne yeni takımyıldızı simgeleyen 13 beyaz yıldızın birliğinden oluşan 13 yıldızlı ilk ABD bayrağı kolonyal kölelik dönemini temsil ettiği gerekçesiyle bazı isimler tarafından tepkiyle karşılandı. Nike'ın hisselerinde yüzde 3'e varan düşüş görüldü.
Who is Betsy Ross, and did she sew the first American flag? https://t.co/R90jYBUAYl pic.twitter.com/ftitJzJagB— CNN (@CNN) July 3, 2019
COLIN KAEPERNICK YİNE BAŞROLDE
Nike'ın sponsoru ve reklam yüzlerinden olan NFL'in en ünlü oyun kurucusu Colin Kaepernick tepki gösterenlerin başında geliyor. Siyahların uğradığı ayrımcılığa ve maruz kaldığı ırkçılığa karşı protestolarıyla bilinen ve bu nedenle ABD marşını geçen yıllarda diz çökerek protesto etmiş Kaepernick'in Nike yetkililerini arayarak Betsy Ross bayrağının köleliği çağrıştırdığı için rencide edici olduğunu belirttiği ifade ediliyor.
Nike just pulled a sneaker design featuring the 13-star flag after Colin Kaepernick addressed the flag's connotation with slavery and white supremacy. https://t.co/nXuVHpG73B pic.twitter.com/pN5fsufuWJ— CNBC (@CNBC) July 2, 2019
Nike, eski NFL oyuncusunun karardaki rolüne dair bir açıklama yapmasa da yayımladığı bültende ‘istemeden de olsa insanları rencide edebileceği endişesiyle’ ürünün dağıtımını durduğunu açıkladı.
Nike is canceling a sneaker that featured the "Betsy Ross" version of the American flag from the late 18th century https://t.co/64GdZ5YGKd— CNN (@CNN) July 2, 2019
Ancak bu açıklamada milliyetçi Amerikalı tatmin etmişe benzemiyor. Arizona eyaleti, ayakkabının piyasadan geri çekilmesi üzerine Nike'a vereceği 1 milyon dolarlık fabrika teşviğini geri çektiğini açıkladı.
Arizona Valisi Doug Ducey, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün Nike'ın yatırımı nedeniyle sözümona Arizona'da güzel bir gün olacaktı ama bu korkunç karar karşısında hayalkırıklığımı ifade edecek kelime yok" dedi.
Today was supposed to be a good day in Arizona, with the announcement of a major @Nike investment in Goodyear, AZ. THREAD—>— Doug Ducey (@dougducey) July 2, 2019
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Ducey, ikonik bir Amerikan markası olarak nitelediği Nike'ın "ulusumuzun bağımsızlık haftasını kutlamak yerine Betsy Ross'un değersiz olduğuna karar verdiler ve politik doğruculuğa boyun eğdiler" ifadelerini kullandı
Teksas senatörü Ted Cruz da Nike'ı vatansever olmayan bu kararı nedeniyle kınadı.
Ted Cruz blasts Nike decision to pull "Betsy Ross sneakers": Company only wants to serve "people who hate the American flag" https://t.co/xptUATSQmW— Newsweek (@Newsweek) July 2, 2019
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