Kayıt
13:42 03 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    S-400

    ABD'li yetkililer: Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırımı planlarında değişiklik yok

    © Sputnik /
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 122

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aksi yönde açıklamalarına rağmen ABD yönetiminin Türkiye'nin S-400 füzelerini teslim alması halinde yaptırım uygulamayı ve F-35 programından çıkarmayı planladığı öğrenildi.

    © AFP 2019 / Alexander Zemlianichenko
    Erdoğan’ın S-400’ü NATO’daki benzerlerine tercih etmesinin nedeni ne?
    Hafta sonunda G20 zirvesi esnasında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Erdoğan, ABD'nin S-400 nedeniyle Ankara'ya yaptırımlar getirmeyi planlamadığını belirtmişti. Konuyla ilgili bilgi veren ABD'li yetkililer, Beyaz Saray'ın Türkiye'ye yaptırım uygulama ve F-35 programından çıkarma planında şu ana kadar bir değişiklik olmadığını belirttiler.

    ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "ABD, S-400'ü satın alması halinde CAATSA kanunu dolayısıyla yaptırımlara maruz kalacağını, F-35 programının satın alma ve sanayi paylaşımı (unsurlarına) katılımının askıya alınması dahil son derece ciddi ve olumsuz sonuçlarla karşılaşacağını Türkiye'ye tutarlı ve net şekilde belirtti" dedi.

    'TÜRKİYE'NİN İKİ SİSTEME BİRDEN SAHİP OLMASINA İZİN VERİLEMEZ'

    Pentagon sözcüsü Hava Yarbay Mike Andrews da, "Değişen bir şey yok... Türkiye'nin Rus yapımı hava ve füze savunma sistemi F-35 programıyla uyumsuzdur. Türkiye'nin iki sisteme birden sahip olmasına izin verilemez" dedi.

    ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarması ve yaptırım uygulaması bu ikili ilişkilerin yakın geçmişinde en belirgin kırılmalardan biri olacak.

    Erdoğan ile kişisel ilişki kuran Trump, bunlara rağmen Türkiye'ye muafiyet tanıyıp, yaptırımları erteleme yetkisine sahip. Ancak Ankara'yı memnun edecek bu adım, Kongre'de Trump'ı destekleyen siyasetçilerin tepkisini çekebilir.

    Trump başka dış politika kararlarında da danışmanlarının salık verdiğinin aksine kararlar almıştı.

    FILE PHOTO: A Russian serviceman walks past S-400 missile air defence systems before a parade marking the anniversary of the victory over Nazi Germany in World War Two, in central Moscow, Russia April 29, 2019. REUTERS/Tatyana Makeyeva/File Photo
    © REUTERS / Tatyana Makeyeva
    ABD'li Senatör Graham: Türkiye S-400'leri aktive etmezse yaptırımların etrafından dolanılabilir
    Trump askeri danışmanlarının ve müttefiklerinin karşı çıkmasına rağmen, geçen yıl Aralık ayında Erdoğan ile görüşmesinin ardından ABD birliklerini Suriye'den çekme planını açıklamıştı. Trump daha sonra askerlerin bir kısmının Suriye'de kalmasına izin vererek çekilecek birliklerin sayısını azaltmıştı.

    TRUMP 'ADİL DAVRANILMADI' DEMİŞTİ

    Trump, Erdoğan ile görüştüğü hafta sonunda yaptığı açıklamada eski başkan Barack Obama yönetimini Türkiye'nin S-400 yerine ABD'nin sunduğu alternatif Raytheon RTN.N yapımı Patriot füzeleri almasına yardım etmemekten sorumlu tuttu. Trump Erdoğan'ın hatalı olmadığını söyleyerek "Adil davranılmadı" dedi.

    ABD'nin küçük ölçekli yaptırımları bile TL'de sert satış baskısına yol açabilir. TL'nin geçen yıl dolar karşısında %30 değer kaybetmesi ekonomiyi resesyona sürükledi ve TL bu yıl %10 daha değer kaybetti. TL cinsi varlıklar, Erdoğan'ın son iyimser açıklamalarının ardından Pazartesi günü değer kazandı.

    Uzmanlar ise ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarma tehdidinden geri adım atmasının, Trump'ın yaptırımları durdurma veya ertelemesinden daha zor olacağını kaydetti.

    ABD S-400'lerin NATO'nun savunma ağıyla uyumlu olmadığını ve Türkiye'nin satın almayı planladığı Lockheed Martin LMT.N yapımı F-35 savaş uçaklarının güvenliğini tehlikeye atacağını savunuyor.

    CUMHURİYETÇİLER VE DEMOKRATLAR AYNI ANDA KARŞI ÇIKIYOR

    ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, Türkiye'nin her iki sistemi birlikte almasına izin verilmesine karşı çıkıyorlar.

    © AA / Sefa Karacan
    'Erdoğan'ın S-400 konusundaki tutumu, farklı alanlarda da yakın işbirliğinin kapılarını açıyor'
    ABD ciddi olduğunu göstermek için Türk pilotlarının F-35 eğitimlerini durdurarak ve yeni eğitimleri reddederek, Türkiye'yi F-35 programından çıkarma sürecine başlattı.

    Bazı uzmanlar, Trump'ın hem kendisi hem de Erdoğan'ı zor durumda bırakmayacak bir son dakika Patriot satış anlaşmasıyla yaptırımlarda geri adım atabileceğini düşünüyorlar.

    Araştırma kuruluşu FPRI'de Orta Doğu Program Direktörü Aaron Stein, "Trump muafiyet sağlamaya çalışıp bunu başarabilir. Ancak bu muafiyet S-400 konuşlandırılırken ve Türkiye F-35 konsorsiyumundan çıkarılırken, Patriot'lar üzerinde anlaşmaya varmak için sadece 180 gün sağlamış olur" dedi.

    Stein, "Bütün bunlar sonucunda Türkiye için en iyi senaryo, temelleri sağlam olmayan bir yaptırım muafiyeti, öfkeli bir Kongre ve Ankara'nın satın almak için bir milyar dolardan fazla para yatırdığı F-35'lersiz bir gelecek olur" dedi.

    Etiketler:
    ABD Senatosu, Donald Trump, Yaptırım, ABD, Rusya, Türkiye, S-400
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Hazar Gölü'nde su seviyesi düştü, 'Batık şehir' ortaya çıktı
    Karikatür
    Simonyan'dan Alman istihbaratına Sputnik ve RT yanıtı: Devlet destekli olduğumuzu saklamıyoruz
    İnfografik
    2C1 Gvozdika kundağı motorlu obüs
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet