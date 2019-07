ABD'de tecavüz şüphelisini 'İyi bir aileden geliyor' diyerek cezalandırmayan hakime uyarı

ABD New Jersey'de bulunan bir aile mahkemesi hakimi, 'açık bir şekilde sarhoş olduğu belirlenen' 16 yaşındaki genç kıza tecavüz eden ve görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan genci 'iyi bir aileden olduğu' ve 'mükemmel bir okula gittiği' için cezalandırmayı reddetti.

'BAŞARILI BİR İZCİ'

Times'ta yer alan habere göre hakim, bir pijama partisinde işlediği tecavüz suçunun görüntülerini kaydeden ve 'İlk cinsel birlikteliğiniz tecavüz olduğunda' mesajıyla arkadaşlarıyla paylaşan 16 yaşındaki G.M.C.'nin 'başarılı bir izci olduğunu' vurgulayarak "O, sadece bir üniversite değil, büyük ihtimalle iyi bir üniversiteli adayı" dedi.

'İYİ BİR AİLEDEN GELİYOR'

Hakim James Troiano ayrıca, yetişkin statüsünde yargılama talep eden Monmouth Bölge Savcılığı'nı da azarladı.

Hakim, savcılar tarafından mağdur ve ailesine söz konusu suçlamaların 'çocuğun hayatını mahvedeceği' konusunda açıklamalarda bulunması gerektiğini söyledi.

Prosecutors, the judge said, should have explained to the girl and her family that pressing charges would destroy the boy’s life. So he denied prosecutors’ motion to try the 16-year-old as an adult.

Hakim, "Son derece başarılı olan genç adam, onu son derece iyi bir okula gönderen iyi bir aileden geliyor" dedi.

'AYRICALIKLI GENÇLERİN KAYIRILMAMASI' UYARISI

Ancak, hakimin bu kararı temyiz mahkemesi tarafından sert bir tepkiyle karşılandı.

Troiano'nun kararını 14 sayfalık bir karşı kararla geri çeviren mahkeme ayrıca hakimi 'cinsel saldırı davalarında ayrıcalıklı gençlere karşı önyargı göstermemesi' konusunda uyardı.