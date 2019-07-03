ABD savaş uçağı kuşlar yüzünden Florida’yı bombaladı

Açıklamada, BDU-33 bombalarının az miktarda piroteknik yük taşıdığı, bu yüzden bulunması durumunda dokunulmaması gerektiği yönünde uyarı da yer aldı.
Bombaların henüz bulunmadığı ifade edilirken olayda yaralı olduğuna dair bilgi de yok.
ABD Hava Kuvvetleri’ne ait taarruz uçağı A-10C Thunderbolt II, kuşun çarpması nedeniyle taşıdığı eğitim bombaları Florida Eyaleti’ne attı.
Açıklamada, BDU-33 bombalarının az miktarda piroteknik yük taşıdığı, bu yüzden bulunması durumunda dokunulmaması gerektiği yönünde uyarı da yer aldı.
Bombaların henüz bulunmadığı ifade edilirken olayda yaralı olduğuna dair bilgi de yok.
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