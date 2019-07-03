ABD savaş uçağı kuşlar yüzünden Florida’yı bombaladı

Moody hava üssünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, olay Florida Eyaleti’nin Suwannee Springs yerleşimi yakınlarında meydana geldi. Uçak, her biri 11 kilogramdan ağır 3 adet BDU-33 eğitim bombasını attı. BDU-33 eğitim bombaları, 226 kilogramlık M1a-82 bombaların taklidi olarak kullanılıyor.

Açıklamada, BDU-33 bombalarının az miktarda piroteknik yük taşıdığı, bu yüzden bulunması durumunda dokunulmaması gerektiği yönünde uyarı da yer aldı.

Bombaların henüz bulunmadığı ifade edilirken olayda yaralı olduğuna dair bilgi de yok.