Kayıt
21:19 03 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Jared Kushner

    'Yüzyılın Anlaşması' için piyasayı yoklayan Kushner: Trump, Abbas'a bayılıyor

    © AFP 2019 / MANDEL NGAN
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 15

    ABD Başkanı'nın damadı ve başdanışmanı, 'Yüzyılın Anlaşması' adını verdiği İsrail-Filistin planını piyasaya sürmeye başlarken, "Trump, Abbas'a bayılıyor, onunla doğru zamanda muhatap olmak istiyor" dedi.

    © AFP 2019 / STRINGER
    Kushner, Manama'da sınırları olmayan haritalar üzerinden sunum yaptı
    Hiçbir siyaset ve devlet tecrübesi yokken ABD Başkanı Donald Trump'ın damat kontenjanından Beyaz Saray'ın başdanışmanı ve Ortadoğu uzmanı olan Jared Kushner, İsrail-Filistin meselesi için 'Yüzyılın Anlaşması' adını verdiği planı piyasaya sürmeye başlaması sonrası Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın nabzını yokluyor. 

    Gazetecilerle video konferans düzenleyen Kushner, ABD Başkanı Trump'ın Filistin Yönetimi Başkanı Abbas'a 'bayıldığını' söyledi. 

    'DOĞRU ZAMANDA MUHATAP OLACAK'

    Trump'ın Abbas'la doğru zamanda muhatap olmak istediğini dile getiren Kushner, "Bizim kapımız Filistin liderliğine her zaman açık" dedi. 

    Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu and U.S. President Donald Trump chat as White House senior advisor Jared Kushner is seen in between them, during their meeting at the King David hotel in Jerusalem May 22, 2017
    © REUTERS / Kobi Gideon/Courtesy of Government Press Office
    Kushner, Filistinli mültecileri 'ortadan kaldırma' çabasında

    ABD Başkanı'nın damadı ve başdanışmanı, daha önce hakaretengiz eleştirilerde bulunduğu Abbas'tan bu kez "Barış istediğine inanıyorum ama çevresindeki belli kişiler bizim yaklaşımımızdan çok rahatsız olduklarından doğal tepki olarak saldırıp çılgın şeyler söylüyor" diye söz etti. 

    FİLİSTİNLİ MÜLTECİLERİN GERİ DÖNÜŞ HAKKI NE OLACAK?

    İsrail'in 1948'teki kuruluşu sırasında yüz binlercesi yerinden yurdundan edilen Filistinli mültecilerin sayısı soylarından gelenlerle birlikte 5 milyona ulaşırken, 'Yüzyılın Anlaşması'nın Filistinli mültecilerin topraklarına geri dönüş hakkını içermediği daha önce medyaya sızmıştı.

    © AFP 2019 / BANDAR AL-JALOUD
    Suudi Arabistan'dan Filistin'e 'rüşvet': ABD'nin barış planını kabul et, 10 milyar doları al

    YAHUDİ MÜLTECİLERİN AKIBETİNİ HATIRLATTI

    Video konferansta Lübnanlı bir gazeteci finansman karşılığı Arap ülkelerinin ağırladığı Filistinli mültecileri kalıcı olarak kabul etmesine dair ABD'nin bir beklentisi olup olmadığını sordu. 

    Buna doğrudan yanıt vermeyen ve meselenin daha sonra ele alınacağını söyleyen Kushner, diğer yandan 1948'te Ortadoğu ülkelerinden sürülen Yahudilerin İsrail tarafından kabul edilmesi örneğini verdi:

    'ARAP ÜLKELERİNDE HAKLARI VERİLMEYEN VE SÜRÜNDÜRÜLEN FİLİSTİNLİ MÜLTECİLER'

    15 Mayıs'taki Nakba Günü'nde İsrail-gazze sınırındaki Filistinli eylemciler
    © REUTERS / İbrahim Ebu Mustafa
    ‘ABD, Doğu Kudüs'ü İsrail'e bırakıp Ebudis köyünü Filistin'in başkenti ilan etmeye hazırlanıyor'
    "Tüm bunlar başladığında bir yanda hemen tüm Ortadoğu ülkelerinden dışarı çıkarılmış 800 bin Yahudi mülteci ve diğer yandan 800 bin Filistinli mülteci vardı. Yahudi mülteciler farklı yerler tarafından içlerine alındılar, ama Arap dünyası bu mültecilerin çoğunu zamanla içine sindiremedi."

    "Bence Lübnan halkı bu meseleye adil çözüm getirildiğini görmek ister. Bence Lübnan'da yaşayan ve pek çok haklarından mahrum bırakılan ve sizin de bildiğiniz gibi iyi şartlarda yaşamayan Filistinli mülteciler de daha fazla hak ve daha iyi yaşama kavuşacakları yolun açılacağı bir durum görmek ister."

    Etiketler:
    Filistinli mülteciler, Yüzyılın Anlaşması, Filistin Yönetimi, İsrail, ABD, Mahmud Abbas, Jared Kushner, Donald Trump
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kırım'daki sanatoryumda sabah antrenmanı, 1954
    Arşiv kareleriyle Sovyet Kırımı’na yolculuk
    Karikatür
    Çin ve Türkiye terörle mücadeledeki işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı
    İnfografik
    Golan-1000 çok namlulu roketatar
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet