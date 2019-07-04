Trump'ın damadı Kushner'dan Filistin açıklaması: Çılgınca şeyler söylemeyi bırakırlarsa fırsat olduğunu görecekler

Beyaz Sarayın atacağı yeni adımlarla ilgili detaylar, ABD'ye yayın yapan Axios adlı haber sitesinde yer alan ve Kushner'in Arap ve İsrailli gazetecilerle yaptığı telekonferansa dayandırılan haberde paylaşıldı.

Habere göre, Arap ve İsrailli basın mensuplarına Bahreyn'deki son ekonomi çalıştayını değerlendiren Kushner, Filistin yönetiminin çalıştaya katılmamasından üzüntü duyduklarını ifade etti.

Barış planının bundan sonraki adımlarını birkaç hafta içinde açıklayacaklarını belirten Kushner, planın siyasi ayağının açıklanmasını İsrail seçimleri dolayısıyla ötelediklerini hatırlattı.

Filistin'in çalıştaya katılmamasını "stratejik bir hata" olarak nitelendiren Kushner, özellikle Filistinlilerin bu süreçten zararlı çıkacağını savundu. Kushner, "Filistin yönetimi için kapı her zaman açık. Eğer çılgınca şeyler söylemeyi bırakıp olaya dahil olurlarsa burada bir fırsat olduğunu göreceklerdir. Biz Devlet Başkanı Abbas'a saygı duyuyoruz, onun barış istediğine inanıyoruz ve ona bunu deneme fırsatı vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

'YÜZYILIN ANLAŞMASI PLANI' KAPSAMINDAKİ İLK ORGANİZASYON

ABD öncülüğünde ve Bahreyn'in ev sahipliğinde 25-26 Haziran'da düzenlenen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayı, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olarak öne çıkmıştı.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de çalıştayı boykota davet etmişti. Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Fas katılmıştı. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler toplantıya iştirak etmişti.