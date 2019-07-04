MÜSİAD'ın ABD şubesine 'danışman STK' statüsü verildi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin ABD şubesi, Birleşmiş Milletler nezdindeki uluslararası toplantılara katılım ve devletlerle sivil toplum kuruluşlarının buluştuğu toplantılarda söz hakkına olanak sağlayan "istişari statü" elde etti.