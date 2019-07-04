Karnından vurularak bebeğini kaybeden hamile kadına yöneltilen 'ölüme sebebiyet verme' suçlaması düşürüldü

Beş aylık hamile olan 27 yaşındaki Marshae Jones ile 23 yaşındaki Ebony Jemison arasında geçen Aralık'ta bir mağazanın önünde bebeğin babasının kim olduğu konusunda kavga çıktı. Jameson, Jones'u karnından vurdu. Jones düşük yaptı.

Jones kavgayı başlatan kişi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Jemison’a ise ‘meşru müdafaada bulunduğu’ belirtilerek ceza verilmedi.

Jones’un ölüme sebebiyet vermekle yargılanması ülke çapında infial yaratırken Jefferson Bölge Savcısı Lynniece Washington, genç kadın hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmayacağını duyurdu.

Washington, “Bu gerçekten rahatsız edici ve üzücü bir dava. Doğmamış bir çocuk trajik bir şekilde öldü ve her iki tarafta da aileler acı çekti” dedi.

Marshae Jones’un avukatları da kararı memnuniyetle karşıladı.

Pregnant Alabama woman Marshae Jones will not be tried for manslaughter https://t.co/6xv6xr4VA4 pic.twitter.com/ZBMXoI5gfi — Rolling Stone (@RollingStone) 3 Temmuz 2019

​ABD’de 38 eyalette cenini yasal hakları olan bir birey olarak tanımlayan ve ölümünü cinayet kapsamında değerlendirebilecek yasalar mevcut.

Jones’un davası da bu noktaya bir kez daha dikkatleri çekmişti.

Kadın hakları aktivistleri ve kürtajın yasaklanmaması için çaba harcayan örgütler, bu davayla eyalette yeni yasalaşan kürtaj karşıtı düzenlemelerin, kürtajın olmadığı durumlarda da kadınları etkileyebileceğini söylüyordu.