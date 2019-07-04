Pentagon, Washington sokaklarında paslı tankların görülmesinin nedenini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarında eski, paslanmış tankları ve zırhlı araçları askeri törenle sokağa indirmesi, tartışmaları beraberinde getirdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sputnik'e konuşan Pentagon basın sözcülüğü yetkilileri, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları için sokağa çıkarılan askeri araçların dış görünüşüne önem vermediklerini belirtti.

Beyaz Saray'ın özellikle bu tankları istediğini kaydeden yetkililer, araçların sokağa çıkarılmadan önce temizlendiğini ifade etti.

Trump'ın aldığı karara istinaden bugün yapılacak 4 Temmuz kutlamalarında iki Humvee zırhlı araç ve iki M1A1 Abrams tankı başkent sokaklarında boy gösterecek. Aynı zamanda askeri bir jet de Washington semalarında uçuş yapacak.

ABD ordusu, başkent sakinlerine "Sokakta tank görürseniz panik yapmayın" uyarısında bulunmuştu.