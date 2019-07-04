ABD'de 'saç ayrımcılığı' yasası: Kimse örgüleri ve rastaları nedeniyle dışlanamaz

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Belediye Başkanı Gavin Newsom, örgü ve rasta gibi saç stilleri kullananların ayrımcılığa uğramalarını yasaklayan tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı. Kaliforniya, saç ayrımcılığını yasaklayan ilk eyalet oldu.

Tasarıyı yılın ilk aylarında meclise sunan Los Angeles Demokrat Senatör Holly Mitchell, "Bu yasa, Avrupalı ​​merkezli normlara uymaları baskılarına mağruz kalmadan siyahların saçlarını doğal formda kullanma hakkını koruyor” dedi.

"Çok fazla sayıda siyah çocuğun saçlarının 'asi', 'başkalarının dikkatini dağıtıyor' veya 'kurallara uygun değil' denilerek aşağılandığını veya eve geri gönderildiklerini duyuyoruz" diyen Mitchell, iş hayatında da profesyonel görünmediği gerekçesiyle siyahların saçlarından dolayı ayrımcılığa uğradığını söyledi.

'YA RASTALARINI KES YA DA YARIŞI KAYBET'

Mitchell, geçen aralık ayında bir güreş yarışmasında hakemin siyah bir çocuğa 'eğer rekabet etmek istiyorsan rastalarını kesmelisin' dediğini hatırlatarak "Öğrencinin atletik bir yarışmayı kaybetmek veya kimliğini kaybetmek arasında seçim yapmak zorunda bıraktılar" ifadelerini kullandı ve ekledi:

"Bu sadece sporda değil günlük hayatın her alanında, okulda ve işte karşılaştığımız bir şey."