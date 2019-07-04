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17:03 04 Temmuz 2019
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    Göçmen çocukların gözünden ABD'nin gözaltı merkezleri: Gördükleri tek şey parmaklıklar ve kafesler

    © REUTERS /
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen politikaları tartışılırken, sınır birimlerince gözaltına alınan çocuklar tarafından çizilen resimler, tutuldukları bölge ve psikolojik durumlarına ilişkin çarpıcı ipuçları barındırıyor.

    © REUTERS / JOSE CABEZAS
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    Amerikan Pediatri Derneği (AAP), sınır koruma birimlerinin gözaltı merkezlerinde tutulan çocukların çizdiği resimleri kamuoyuyla paylaştı. 

    Görüntülerin, Latin çocuklardaki travma olaylarında uzmanlaşmış bir akıl sağlığı klinisyeni tarafından AAP'nin başkanlık görevini üstleneceği bilinen Dr. Sara Goza'ya isimsiz bir şekilde gönderildiği açıklandı. 

    ABD Gümrük ve Sınır Koruması (CBP) ile yaşadıkları deneyimi resmetmeleri istenen çocuklar tarafından çizilen resimler, göçmenlerin içerisinde bulunduğu koşullar ve çocukların psikolojilerine ilişkin çarpıcı ipuçları barındırıyor. 

     

    'Ursula' olarak da bilinen merkezlerden birini gezen AAP Sözcüsü Dr. Marsha Griffin, çocukların 'ne gördülerse onu çizdiklerini' söyledi ve bu çizimlerin çocukların gözaltı merkezlerinde yaşadıkları travmayı gösterdiğini belirtti. 

    © REUTERS /
    Göçmen çocukların gözünden ABD'nin gözaltı merkezleri

    'ÇOCUKLARIN KORUNMASI KONUSUNDA HÜKÜMETE YARDIM ETMELİYİZ'

    Griffin, "Sözlerle anlatabilecekleri gibi, çizimlerde de hikayelerini anlatabilirler. Eğer bir çocuğun bu süreçte başından geçenleri ve yaşadığı travmayı bilseydiniz, bu durum ülkede bir bilinç sıçramasına yol açardı. Bu çocukların yaşadığı şeyler olağanüstü travmatik ve bunun sonuçları günümüzde de yıllar sonra da görülebilir. Bu yüzden çocukların korunması konusunda hükümete yardım etmeliyiz" ifadelerini kullandı. 

    ABD Senatosu
    © AP Photo / Chairman of the Joint Chiefs
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    Gözaltı merkezlerindeki göçmen çocukların durumu, geçen haftalarda bir grup avukat tarafından yapılan açıklamalar sonucunda gündeme girmişti. Bu gelişmenin ardından da, İç Güvenlik Bakanlığı Genel Müfettişi tarafından insanların kalabalık tesislerde uzun süre kalması ve Rio Grande Vadisi'ndeki Sınır Devriyesi tesislerinde yaşanan güvenlik endişeleri konusunda uyarılarda bulunmuştu.

     

    Gözaltı merkezlerindeki göçmenlerle birlikte çalışan sanatçı Haydee Alonso ise, TIME'a yaptığı açıklamada AAP tarafından yayınlanan görüntülere üzüldüğünü belirterek şunları söyledi:

    "Çocukların gördükleri ve düşündükleri tek şey, parmaklıklar ve kafesler. Onların doğası bu. Bence çocukların kendilerini ifade etmeleri konusunda sanat yardımcı oluyor. Onların yaptığı renk seçimlerini ve memleketlerini hatırlattığını söyledikleri renkleri görmek ilginç."

    Alonso, El Paso Teksas'ta bulunan Hal Marcus sanat galerisinin yöneticisi ve 2016 yılında beri Otero Bölge Hapishanesi'nde bulunan göçmen gözaltı merkezindeki kadınlarla çalışıyor. 

    © REUTERS /
    Göçmen çocukların gözünden ABD'nin gözaltı merkezleri
    Etiketler:
    resim, göçmen, Amerikan Pediatri Derneği (AAP), ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza birimi (CBP), ABD Sınır Devriyesi, ABD
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