Trump'tan Cumhuriyetçi Parti'den ayrılan milletvekiline: Tam bir ezik

Kongre'de kendisinin azledilmesini destekleyen tek Cumhuriyetçi vekil olan Justin Amash'a karşı Twitter'dan yaylım ateşi açan ABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaleti vekilinin partiden ayrılma açıklamasını şöyle karşıladı:

"Cumhuriyetçi Parti için muhteşem haber, Kongre'deki en sersem ve en sadakatsiz adamlarından biri partiyi 'bırakıyor'"

Azledilmesi talebinin gerekçelerini "Gizli anlaşma yok, adaleti engelleme yok!" diye reddeden Trump, Amash'a şöyle yüklendi:

Great news for the Republican Party as one of the dumbest & most disloyal men in Congress is “quitting” the Party. No Collusion, No Obstruction! Knew he couldn’t get the nomination to run again in the Great State of Michigan. Already being challenged for his seat. A total loser! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 4, 2019

"Büyük Michigan Eyaletinde yeniden aday olamayacağını biliyordu. Şimdiden rakiplerince zorlanıyordu. Tam bir ezik!"

Trump daha önce de Amash'tan "Bana ve bizim muhteşem Cumhuriyetçi fikirlerimiz ile politikalarımıza karşı olan tam bir eften püften" diye söz etmişti.

ABD Başkanı'nın çıkışmasından bir kaç saat önce ise Amash partiden ayrıldığını açıklarken Amerikan siyasetindeki söylemin insanlıktan çıkmasını eleştirdi.

The Washington Post gazetesinde yayımlanan makalesinde "Bugün bağımsızlığımı ilan ediyorum... Ahvaliniz ne olursa olsun, sizi parti odaklı sadakati reddetmede ve bizi bölüp insanlıktan çıkaran söylemi terk etmede bana katılmaya çağırıyorum. Sizi bu iki partili sistemden daha iyisini yapabileceğimize inanmaya ve bunun için çalışmaya davet ediyorum. Amerika'yı garantide sanmaya devam edersek kaybedeceğiz."

Makalede Trump'ın adını anmasa da her fırsatta eleştirmesiyle tanınan Justin Amash, kendi seçim bölgesinde Mueller Raporu'nun 2. cildindeki ABD seçimlerine Rus müdahalesi bölümünden dehşete kapıldığını söyleyince Trump taraftarlarıyla kavgaya karışmıştı.

Mueller Raporunu "Adalet Bakanı'nın takdiminin aksine, Başkan Trump’ın azledilmesini gerektiren davranışlarda bulunduğunu ortaya koyuyor" diye değerlendiren Amash, Cumhuriyetçi Parti'ye de Trump'ın görevden alınması çağrısında bulundu. Michigan vekili, 2020 başkanlık seçimlerinde üçüncü bir partiden aday olma ihtimalini de dışlamıyor.