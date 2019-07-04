Kayıt
18:38 04 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Trump: 'Son dakika… Trump Türkiye’yi seviyor.' Hayır, ben ülkemizi seviyorum ama bunu söylemek zorundayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Bu gerilimde Erdoğan'ın suçu yok. Ben iyi anlaşıyorum ve ona adaletsiz davranıldığını düşünüyorum.

    Trump'tan Cumhuriyetçi Parti'den ayrılan milletvekiline: Tam bir ezik

    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 00

    ABD Başkanı Donald Trump, kendisine muhalif Cumhuriyetçi vekillerden Justin Amash'ın partiden ayrılacağını duyurması vesilesiyle açtı ağzını yumdu gözünü.

    New York'taki Times Meydanı'nda toplanan Trump destekçileri seçim sonuçlarının yansıtıldığı ekrana bakıyor.
    © Sputnik / Alexey Filippov
    Trump'ın seçim reklamındaki taraftarlar model çıktı, hatta videolardan biri İzmir'de çekilmiş
    Kongre'de kendisinin azledilmesini destekleyen tek Cumhuriyetçi vekil olan  Justin Amash'a karşı Twitter'dan yaylım ateşi açan ABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaleti vekilinin partiden ayrılma açıklamasını şöyle karşıladı:

    "Cumhuriyetçi Parti için muhteşem haber, Kongre'deki en sersem ve en sadakatsiz adamlarından biri partiyi 'bırakıyor'" 

    Azledilmesi talebinin gerekçelerini "Gizli anlaşma yok, adaleti engelleme yok!" diye reddeden Trump, Amash'a şöyle yüklendi:

    © REUTERS /
    Trump'tan Mike Pompeo ile kızı Ivanka'ya: Güzel ve çirkin
    "Büyük Michigan Eyaletinde yeniden aday olamayacağını biliyordu. Şimdiden rakiplerince zorlanıyordu. Tam bir ezik!"

    Trump daha önce de Amash'tan "Bana ve bizim muhteşem Cumhuriyetçi fikirlerimiz ile politikalarımıza karşı olan tam bir eften püften" diye söz etmişti.

    ABD Başkanı'nın çıkışmasından bir kaç saat önce ise Amash partiden ayrıldığını açıklarken Amerikan siyasetindeki söylemin insanlıktan çıkmasını eleştirdi. 

    The Washington Post gazetesinde yayımlanan makalesinde "Bugün bağımsızlığımı ilan ediyorum... Ahvaliniz ne olursa olsun, sizi parti odaklı sadakati reddetmede ve bizi bölüp insanlıktan çıkaran söylemi terk etmede bana katılmaya çağırıyorum. Sizi bu iki partili sistemden daha iyisini yapabileceğimize inanmaya ve bunun için çalışmaya davet ediyorum. Amerika'yı garantide sanmaya devam edersek kaybedeceğiz."

    U.S. President Donald Trump talks to reporters during the annual Congressional picnic event at the South Lawn of the White House in Washington, U.S., June 21, 2019. REUTERS/Carlos Barria
    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    Göçmen çocuk ölümleri yetmedi: Trump, göçmenleri kendilerini yakmaya sürükleyen Avustralya'nın örnek alınmasını istedi
    Makalede Trump'ın adını anmasa da her fırsatta eleştirmesiyle tanınan Justin Amash, kendi seçim bölgesinde Mueller Raporu'nun 2. cildindeki ABD seçimlerine Rus müdahalesi bölümünden dehşete kapıldığını söyleyince Trump taraftarlarıyla kavgaya karışmıştı.

    Mueller Raporunu "Adalet Bakanı'nın takdiminin aksine, Başkan Trump’ın azledilmesini gerektiren davranışlarda bulunduğunu ortaya koyuyor" diye değerlendiren Amash, Cumhuriyetçi Parti'ye de Trump'ın görevden alınması çağrısında bulundu. Michigan vekili, 2020 başkanlık seçimlerinde üçüncü bir partiden aday olma ihtimalini de dışlamıyor. 

     

    Etiketler:
    ABD, Cumhuriyetçi Parti, Donald Trump
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kırım'daki sanatoryumda sabah antrenmanı, 1954
    Arşiv kareleriyle Sovyet Kırımı’na yolculuk
    Karikatür
    Çin ve Türkiye terörle mücadeledeki işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı
    İnfografik
    Golan-1000 çok namlulu roketatar
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet