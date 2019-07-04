ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 6.4 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkezinin Kalifornia'nın kuzeybatısındaki San Bernardino İlçesi'nde Searles Vadisi olduğunu duyurdu.

Ölü ya da yaralı konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Ayrıntılar geliyor..