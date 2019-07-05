ABD’de 45 bin varil viskinin bulunduğu depoda yangın

ABD’nin Kentucky eyaletindeki Versailles ilçesindeki Jim Beam deposundaki yangın salı gününden beri sürüyor. Depoda 45 bin varil viski vardı.

Kentucky’deki Jim Beam viski deposu salı günü yanmaya başladı. Jim Beam’ın bağlı olduğu ana şirket Beam Suntory’den yapılan açıklamaya göre, depoda 45 bin varil viski vardı.

Firma sözcüsü Emily York “Olayda kimsenin yaralanmamasından dolayı şükran duyuyoruz. Yangını kontrol altına alıp yayılmasını önleyen cesur itfaiyecilerimize minnettarız” dedi.

Firmanın açıklamasında ilk verilerin yangının bir yıldırım düşmesinden kaynaklandığını gösterdiği belirtildi.

Kentucky Enerji ve Çevre İdaresi Sözcüsü John Mura, varillerin yanmasına kasıtlı olarak izin verildiğini, bu şekilde civardaki içme su kaynaklarına ve su yollarına daha fazla sızıntı olmasını engellemeye çalıştıklarını ifade etti.

8+ hours later, the fire continues to burn at this Jim Beam property in Woodford County. Emergency Management officials tell me they expect it to last for several more hours. @LEX18News pic.twitter.com/RHqJrQ36xd — Alex Valverde (@AlexValverdeTV) 3 Temmuz 2019

​Diğer yandan bir başka bölge yetkilisi olan Drew Chandler de çevresel nedenlerden yangının söndürülmesi için bir-iki gün bekleyeceklerini, etil alkolün yanmasına izin vermenin çevresel etkisinin daha az olduğunu ifade etti.

Ayrıca çevrede görülen balık ölümleri nedeniyle tedbirler de alındığı kaydedildi.