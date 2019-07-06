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23:45 06 Temmuz 2019
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    ABD, Sudan'daki uzlaşıdan memnun: Ülkedeki internet erişiminin derhal yeniden sağlanmasını bekliyoruz

    © AFP 2019 / Brendan Smialowski
    ABD
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    ABD yönetiminin, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında anlaşma sağlanmasından memnuniyet duyduğu bildirildi.

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Sudan'daki müzakere sonucuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Sudan Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında anlaşma sağlanmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Sudan halkı tarafından geniş ölçüde kabul edilebilir bir sivil yönetimindeki geçiş hükümetinin kurulmasını sağlayacağından umutlu olduğumuz bu müzakereyi memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı. 

    FILE PHOTO: A Sudanese national flag is attached to a machine gun of Paramilitary Rapid Support Forces (RSF) soldiers as they wait for the arrival of Lieutenant General Mohamed Hamdan Dagalo, deputy head of the military council and head of RSF, before a meeting in Aprag village 60, kilometers away from Khartoum, Sudan, June 22, 2019. REUTERS/Umit Bektas/File Photo
    © REUTERS / Umit Bektas
    Sudan'da dönüşümlü başkanlığın detayları belli oldu: Geçiş dönemi 3 yıl 3 ay sürecek

    Afrika Birliği ve Etiyopya'ya, alınan neticedeki ara buluculuk rollerinden dolayı teşekkür eden Ortagus, şunları kaydetti: "Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında bağımsız bir konsey kurma anlaşması ileriye yönelik önemli bir adımdır. Ülke genelindeki internet erişiminin derhal yeniden sağlanmasını, yeni yasama meclisinin kurulmasını, barışçıl protestolara yönelik şiddetin durdurulmasını ve serbest ve adil seçimlere doğru ilerlenmesini dört gözle bekliyoruz."

    ANLAŞMANIN İÇERİĞİ

    Afrika Birliği himayesinde üç gün önce yeniden başlayan doğrudan müzakerelerin ardından taraflar, seçimler yapılıncaya kadar ülkenin dönüşümlü olarak yönetilmesi yönünde karar aldı. 

    © REUTERS / STRINGER
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    Buna göre, devlet başkanlığı konseyi, 5 sivil, 5 asker ve ismi üzerinde uzlaşılan sivil bir üyeden oluşacak. Konsey 3 yıl 3 ay süreyle ülkeyi yönetecek.

    Taraflar, devrim sürecinde insanların ölümüne neden olan olayların araştırılması için komisyon kurulması konusunda da anlaşmaya vardı.

    Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakının mayıs ayında askeri konseye sunduğu, geçiş sürecindeki yönetimle ilgili görüşleri içeren kapsamlı anayasal belgeye göre başkanlık konseyi, devletin başı ve egemenliğin sembolü olacak.

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    Etiketler:
    ABD Dışişleri Bakanlığı, Morgan Ortagus, Sudan, ABD
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