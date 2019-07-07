Kayıt
09:54 07 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    U.S. President Donald Trump talks to reporters during the annual Congressional picnic event at the South Lawn of the White House in Washington, U.S., June 21, 2019. REUTERS/Carlos Barria

    İngiliz büyükelçinin Trump hakkındaki yazışmaları sızdı: 'Görevi utanç içinde sona erebilir'

    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın 'beceriksiz' olduğu ve görevini 'utanç' içinde sonlandırma riski bulunduğu şeklinde rapor yazdığı iddia edildi.

    Trump'ın Biden ve Obama ile karşılaşması
    © REUTERS / Lucy Nicholson
    Trump, rakip adaylara yüklenmeye başladı: Joe Biden bir projedir
    Daily Mail gazetesi, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch'ın diplomatik yazışmaları olduğunu öne sürdüğü metinler yayımladı.

    Habere göre, İngiliz büyükelçinin, ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki görüşlerini yansıtan diplomatik yazışmaların birinde, "Trump yönetiminin esasen daha normal, daha az işlevsiz, daha az tahmin edilemez, daha az hizipçi, diplomatik olarak da daha az sakar ve beceriksiz olacağına inanmıyoruz" ifadeleri yer aldı.

    Trump yönetimindeki Beyaz Saray'ın 'yetkin' olarak görüleceğini düşünmediğini kaydeden Darroch, ayrıca mevcut idarenin 'utanç içinde sona ermesine yol açabilecek bir şeylerin ortaya çıkabileceğini' yazdı.

    Trump yönetiminin skandallar nedeniyle çökebileceğini vurgulayan Darroch, ancak yine de İngiliz hükümetini Trump'ı 'silmemeye' çağırdı.

    Eski Almanya Şansölyesi Gerhard Schröder
    © Flickr /
    Eski Almanya Başbakanı Schröder: Trump, partnerler değil 'yardakçılar' istiyor
    'BİR ŞEY SÖYLEYİP TAMAMEN TERSİNİ YAPMA RİSKİ VAR'

    ABD Başkanının hayatının çoğunu skandallarla geçirdiğini ancak her zaman ayakta kaldığını belirten İngiliz b

    üyükelçi, "Trump, (Arnold) Schwarzenegger gibi Terminator'ün final sahnesinde dayak yemiş ancak sağlam bir şekilde alevlerin içinden çıkabilir" uyarısında bulundu.

    ABD Başkanı'nın 'bir şey söyleyip tamamen tersini yapma riski olduğuna' dikkati çeken Darroch, Trump'la iletişim kurmak için düşüncelerin basitleştirilmesi hatta açıkça söylenmesi gerektiğini ifade etti.

    'ONLARA SAMİMİ OLMALARI İÇİN PARA ÖDÜYORUZ'

    Sızıntıya ilişkin konuşan bir İngiltere Dışişleri Bakanlığından yetkili, "İngiliz halkı, büyükelçilerimizden bakanlara (görev yaptıkları) ülkelerdeki politikalara ilişkin dürüst ve yalın değerlendirme sunmalarını bekler" dedi.

    Victoria's Secret 2017
    © REUTERS / Aly Song
    Eski 'melek' Karlie Kloss, Trump ailesiyle 'akrabalığın' nasıl bir his olduğunu anlattı
    Elçilerin görüşlerinin her zaman bakanların ya da hükümetin görüşleri anlamına gelemeyeceğini söyleyen yetkili, "Onlara samimi olmaları için para ödüyoruz" ifadelerini kullandı.

    ABD büyükelçisinin de İngiliz hükümeti ve yetkilileri hakkında yazışmalar yaptığının altını çizen yetkili, iki ülke arasındaki ilişkilerin sızıntılara dayanacak kadar güçlü olduğunu dile getirdi.

    65 yaşındaki Darroch, Trump'ın seçim zaferinden 10 ay önce Ocak 2016'da İngiltere'nin Washington Büyükelçiliği'ne getirilmişti.

    Etiketler:
    Kim Darroch, İngiltere, yazışmalar, Donald Trump, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Baykal Gölü'ndeki Olhon Adası'nın gün batımı manzarası.
    Baykal Gölü'nün incisi Olhon Adası
    Karikatür
    'ABD'nin Kürtleri Suriye'yi bölmek için kullanmaya çalışmasından rahatsızız'
    İnfografik
    Golan-1000 çok namlulu roketatar
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet