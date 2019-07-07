ABD'li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein cinsel saldırı suçundan tutuklandı

ABD medyasında yer alan haberlere göre Epstein, New York'ta tutuklandı ve pazartesi günü hakim karşısına çıkarılacak.

Milyarder iş adamı, hakkında geçmişte açılan ve savcılık makamı ile uzlaşma ile sonlanan soruşturma ile ilgili tartışmalar yeniden başlamışken tutuklandı.

Jeffrey Epstein'in avukatı son iddialara ilişkin bir açıklama yapmadı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, milyarder iş adamı hakkındaki son soruşturma reşit olmayan kız çocuklarına ilişkin iddiaları içeriyor.

© Fotoğraf : Twitter Kaçak Hint milyarder Londra'da tutuklandı

66 yaşındaki Epstein, reşit olmayan çok sayıda genç kıza cinsel taciz suçundan geçmişte hüküm giymişti.

2008 yılında suçlu olduğunu kabul ederek, savcılık makamı ile anlaşmış ve olası bir ömür boyu hapis cezası yerine 13 ay hapisle cezalandırılmıştı.

Jeffrey Epstein, ABD Başkanı Donald Trump, Prens Andrew ve eski ABD Başkanı Bill Clinton ile arkadaşlık kurmuş bir isimdi.