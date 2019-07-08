Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan kadın başka bir çiftin bebeğini doğurdu

ABD'de yanlış embriyo transfer edilen anne adayı, başka çiftin bebeğini doğurdu. 'İstem dışı taşıyıcı anne' olan kadın ve eşi olayı yargıya taşıdı.

ABD'nin New York eyaletinde yaşayan ancak uzun süre çocukları olmayan Asyalı çift A.P ve Y.Z., bu sene bir tüp bebek merkezine başvurdu.

İkinci denemede başarılı sonuç alan çifte 9 ay sonra bebekleri olacağı müjdesi verildi.

Ultrasonda ikizleri olacağı ve cinsiyetinin erkek olduğu anlaşıldığında A.P ve Y.Z. işleme alınan embriyolar göz önüne alındığında bunun mümnkün görünmediğini belirttiğinde ise klinikteki yetkililer ultrasonda hata olabileceğini ve telaş yapmamaları konusunda çifti telkin etti.

Hatta çalışanlardan biri, eşinin hamileleği sırasında da kendilerine oğulları olacaklarının söylendiğini ancak kızları olduğunu belirterek 'böyle küçük yanlışlıklar olabileceğini' söyledi.

Ancak 9 ay sonra çiftin kendilerine hiç benzemeyen, farklı kan grubuna ait ikiz erkek çocukları oldu. Bunun üzerine DNA testi yaptırmaya karar veren çift, bebeğin kendilerine ait olmadığını öğrendiğinde hayatlarının şokunu yaşadı.

Durumu kliniğe ilettiklerinde ise laboratuvarda, aynı kliniğin başka bir müşterisine ait embroyonun 'yanlışlıkla' A.P.'ye transfer edildiği ortaya çıktı.

'İstem dışı taşıyıcı anne' olan ve tedavi sürecinde 100 bin dolardan fazla ödeme yapan kadın ve eşi bebeği gerçek anne-babasına teslim ettikten sonra olayı yargıya taşıdı.

1 Temmuz'da açılan davanın dosyasında, davacıların fiziksel ve duygusal zarar gördüğünü belirtiliyor. Dosyada ayrıca kliniğin internet sitesinde müşterilere güven veren bir dil kullandığı, 'bugüne kadar binlerce ailenin hayalini gerçekleştirdiğini' belirttikleri de yer aldı.

Sanıklar tıbbi yolsuzluk, ihmal ve 14 diğer suçlamadan yargılanacak. İlk duruşmanın gelecek aylarda gerçekleşmesi bekleniyor.