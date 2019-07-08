ABD'de limanda demirlemiş bir tekneye yıldırım düştü

Olay, Massachusetts eyaletindeki Boston şehrinin güneyindeki bir limanda meydana geldi.
Rusya Savunma Bakanlığı
Massachusetts eyaletinde Cumartesi günü etkili olan fırtınada, yıldırımın limanda demirlemiş bir tekneye düşme anı amatör kameralarca kaydedildi.
Yerel medya, tekne sahibinin teknede olmadığını ve düşen yıldırım sonucu kimsenin zarar görmediğini duyurdu.
ABD'de limanda demirlemiş bir tekneye yıldırım düştühttps://t.co/lcuiCyL3Xy pic.twitter.com/hmc1YcoOOV— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 8, 2019
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