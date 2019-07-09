'Trump davet etse bile Beyaz Saray'a gitmeyiz' diyen 'Kaptan Amerika', Demokrat Partililerin davetini kabul etti

Dünya Kupası'nı kaldıran ABD Milli Kadın Futbol Takımı'nın efsaneleşen kaptanı Megan Rapinoe, ülkeye dönüşte "Beyaz Saray'a gitmek istemiyoruz, o yüzden davet gönderilmediğini sanıyorum" dedi. Senato'daki Demokrat Parti grubunun davetini ise kabul etti.

ABD Milli Kadın Futbol Takımı'nın lavanta saçlı kaptanı Megan Rapinoe, ülkeye muzaffer şekilde dönüşleri vesilesiyle gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Turnuva sırasında 'kazansalar bile s.... Beyaz Saray'a gitmeyeceğini' açıklamış olan Rapinoe, bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini 'Beyaz Saray'a ve bayrağa saygısızlıkla' suçlarken 'kazansalar da kaybetseler de makamına davet edeceğine' dair açıklamasına atıfla şunları söyledi:

'POSTADA GECİKTİ HERHALDE'

"Biz Beyaz Saray'a gitmek istemiyoruz, o yüzden davet göndermediklerini sanıyorum. Belki postaya vermiştir, o yüzden gecikme olmuştur."

33 yaşındaki futbolcu, ABD Kongresi'nin üst kanadı Senato'daki Demokrat Partili azınlık grubu lideri Chuck Schumer'in davetine ise "Sizin davetinizi kabul etmekten çok mutlu oluruz" yanıtını verdi.

SCHUMER, KADIN TAKIMINA ERKEK TAKIMIYLA EŞİT MUAMELE VE ÖDEMEDEN YANA ÇIKTI

Zira Schumer pazartesi günü Senato'da şöyle konuştu:

"Bugün biz onların zaferini kutlarken, onlar kadın sporunun geleceği hakkında bizi gerçekten düşündüren meydan okumalarla uğraşıyorlar. Kadın sporcuların erkek meslektaşlarına kıyasla nasıl muamele gördükleri ve nasıl ödeme aldıklarına dair derin adaletsizlikle yüzleşmemizi sağladılar."

Senato'daki Demokrat Parti grubu lideri, ABD Milli Kadın Futbol Takımı için şu tweeti de attı:

"Sıradışı bir iş yaptılar ve adil ödemeyi hak ediyorlar. Tüm kadınlara adil ödeme yapılması lazım. Ve bizim de buna sadece dört yılda bir Dünya Kupası sırasında değil, tüm yıl boyunca dikkat etmemiz gerek."

PELOSİ DE DAVET ETTİ

Alt kanat Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Nancy Pelosi de hem mensubu olduğu Demokrat Partililerin hem de Cumhuriyetçi Partililerin talebiyle takımı Kongre'ye davet ettiklerini açıklamıştı.

Turnuva sırasında "Amerikan futbol takımının büyük hayranıyım, ancak Megan konuşmadan önce kazanmalı. İşi bitir. Megan'ı veya takımı henüz davet etmedik, ancak şimdi kazansalar da kaybetseler de takımı davet ediyorum. Megan asla ülkemize, Beyaz Saray'a veya bayrağımıza saygısızlıkta bulunmamalı, özellikle kendisi ve takımı için yapılan onca şeyden sonra. Üzerindeki bayrakla gurur duy. ABD çok iyi gidiyor" diye tweetleyen Trump, daha sonra davetle ilgili "Bu konu hakkında gerçekten düşünmedik, buna bakacağız" demişti.

Dünya Kupası zaferinin ardından "ABD Kadın Futbol Takımını Dünya Kupasını kazandıkları için kutlarım. Muhteşem ve heyecan verici oyun. Amerika hepinizden gurur duyuyor" paylaşımını yapan Trump, bu kez daveten söz etmemişti.

'ZAMANIMIZIN MUHAMMED ALİ'Sİ'

ABD Futbol Federasyonu'ndan hiç kupa kaldırmamış erkek milli takımı ile FIFA Kadın Dünya Kupası'nı dördüncü kez kaldıran kadın milli takımı arasındaki ücret uçurumunu düzeltmesini talep eden lavanta saçlı kaptan, zaten ayrımcı politikalarına muhalefet ettiği Trump'tan bu mücadelesine destek alamayınca 'isyan bayrağını' açmıştı.

ABD'de bazı yazarlar tarafından 'zamanımızın Muhammed Ali'si' diye nitelenen Rapinoe ile söz düellosunda Trump'ın öncekilere kıyasla diline daha hakim olduğu gözleniyor.