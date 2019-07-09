ABD, jet hızıyla borç tavanına çarpma yolunda

ABD hükümetinin borçlanma limitine beklenen ekim-kasım tarihinden çok daha erken, eylül başında ulaşabileceği uyarısı yapıldı. Kongre, borçlanma tavanını yükseltmeden 26 Temmuz'da tatile çıkarsa, ABD, temerrüde düşme riskiyle karşı karşıya kalabilir.

ABD, devletin hükümete koyduğu borçlanma üst sınırı olan 'borç tavanı' veya 'borçlanma limiti' ile ilgili yeni bir krize sürükleniyor.

Ekonomi haber sitesi Bloomberg, "ABD borç tavanına öngörülenden daha çabuk çarpabilir, Kongre zorda kalabilir" başlıklı bir haber yayımladı. Habere göre borç tavanını yükseltmek için önlerinde aylar varmış gibi davranan Kongre üyelerinin, vergi gelirlerinin düşük geleceği projeksiyonu nedeniyle aslında çok dar bir mühlet içinde harekete geçmesi gerekiyor.

İki Partili Politika Merkezi'nin (The Bipartisan Policy Center/BPC) pazartesi günü yaptığı uyarıda, Kongre'nin harekete geçmemesi halinde ABD'nin borçlanma limitine eylül ayının başında ulaşacağı belirtildi. Oysa grup daha önce ABD'nin ödeme yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği tarih olarak ekim ya da kasım aylarını öngörüyordu.

Habere göre ABD Hazine Bakanlığı, 22 trilyon dolarlık borç alma limitine ulaşıldığı 2 Mart'tan beri borç yükümlülüklerini yerine getirmek için 'sıradışı' diye nitelenen önlemler uyguluyor.

ABD'nin borçlarını ödeyemez duruma düşmesi ihtimalini bulunmadığı görüşünü paylaşan Cumhuriyetçi Partili ve Demokrat Partili vekiller, borç tavanına çözüm bulmak için aciliyet hissetmiyor.

Oysa Hazine Bakanı Steven Mnuchin, mayısta Kongre'ye temerrüt mühletinin yaz sonunda gelip çatabileceğini söylemişti.

Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Başkanı, Demokrat Partili Nancy Pelosi, borç tavanının hükümetin harcama düzeyleri konusunda iki yıllık bir anlaşma eşliğinde yülseltilmesi gerektiğini söyledi, ama böyle geniş çaplı bir anlaşmayı Cumhuriyetçi Partililerle müzakere etmesi kolay olmayacak.

Geçen ay Mnuchin, Pelosi, Mnuchin ve diğer Kongre liderleri arasındaki görüşme hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Partililerin ülke içiyle ilgili programlara daha fazla harcama talep etmeleri üzerine gerilimli şekilde bitmişti.

Mnuchin'in borç tavanının bir yıllığına yükseltilmesinin bütçeyi bir yıllığına otopilota bağlayacak bir harcama tasarısına bağlanması önerisinin vekiller tarafından reddedilmesi sonrası başka görüşme planlanmadı.

Temsilciler Meclisi 26 Temmuz'da 6 haftalık tatile girecek, dolayısıyla Pelosi'nin harcamaların artırılmasının daha geniş çaplı bir anlaşmanın parçası kılınması çabasında baskı gücü zayıflamakta.

BPC, borçlanma limitine ekimde ulaşılmasının hala daha kuvvetle muhtemel olduğu, ama eylülün ilk haftalarında varılması riskinin giderek büyüdüğü yönünde görüş bildirdi. Eylül ortasındaki vergi gelirlerinin bütçeye akması ve Hazine'ye nakit rahatlaması sağlamasından önce eylül başında büyük ödemeler yapılacak olması, temerrüt riskini artırıyor.

Ayrıca yıllık vergi gelirinin BPC'nin beklediğinden daha düşük oranda, yüzde 3'ün altında artacağı Kongre Bütçe Müdürlüğü tarafından pazartesi günü rapor edildi.

Borç limitine ulaşıldığında, Hazine, hükümet maaşlarının ödenmesi yerine tahvil ödemelerine öncelik verebilir. Gerçi Mnuchin 2017 yılında böyle bir strateji uygulamayacağını vaat etmişti. Ancak sözleri o dönemde Kongre'yi borç tavanını yükseltmeye ikna çabası olarak yorumlanmıştı.

BPC'nin Ekonomi Politikaları Direktörü Shai Akabas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kongre'nin borç tavanını yükseltmeden temmuz sonunda tatile çıkmaması gerektiği uyarısını yaptı.

Akabas, "Bu, ABD'ye duyulan tüm güvene, ABD'nin itibarına sorumsuzca risk yüklemek olur" dedi.