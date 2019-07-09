Kaliforniya’daki depremde, uzaydan görülebilen dev bir yarık oluştu

SFGate sitesinde yer alan habere göre ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde geçen cuma meydana gelen ve Richter ölçeğine göre 7.1 şiddetinde olduğu belirlenen deprem sonucu yer yüzeyinde uzaydan görülebilen dev bir yarık oluştu.

Deprem merkezinin yakınında meydana gelen dev yarık, Planet Labs şirketinin 4 Temmuz ve 6 Temmuz’da çekilen iki uydu fotoğrafında açıkça görülebiliyor.

Depremin meydana geldiği bölgede bulunan otoyollarda oluşan çatlaklar da yer sarsıntılarının arazide neden olduğu değişimlere işaret ediyor. Eyalet yetkilileri, bölgedeki otoyollardan biri onarım için kapattığı bildiriliyor.

​ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde geçen cuma meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki deprem, bir haftada aynı bölgede yaşanan ikinci güçlü deprem niteliğini taşıyor. Yer sarsıntıları sonucu yaklaşık 200 bin kişinin elektriksiz kaldığı, birkaç kişinin yaralandığı belirtiliyor. Son depremden sadece bir gün önce ise ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, eyaletin güney kısmında, Ridgecrest kenti yakınlarında 6.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini aktarmıştı.