ABD Dışişleri: Türkiye'ye S-400 tedariğine ilişkin tavrımız değişmedi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Neredeyse her gün Türkiye'nin S-400'ün kontrolünü ele geçirdiğini bildiren haberler alıyoruz" diye Ortagus, şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye'ye S-400 tedariğine ilişkin tavrımız değişmedi. Ankara'nın, anlaşmayı sürdürürse F-35 programına katılımı dahil çok olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacağını söyledik."

CAATSA yaptırımlarını içeren tasarının Kongre'den geçtiğini hatırlatan Ortagus, "Türk makamları, Kongre'den geçmiş olan tasarının CAATSA yaptırımlarıyla ilgili olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.

Ortagus, şöyle devam etti:

"Pompeo ve bu bakanlığın bu konuda inanılmaz derecede tutarlı olduğunu düşünüyorum. Ben ya da bakanın (Pompeo'nun) değiştiğini söylediği hiçbir şey yok."

ABD, Rusya yapımı bir sistem olduğu için Türkiye’nin S-400 satın almasına karşı çıkıyor. Türkiye'nin, kendi üretimi olan ve NATO sistemine entegre edilebilecek Patriot savunma sistemlerini almasını istiyor.

Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil Türk yetkililerse, ABD'nin yaptırım kartını oynamış olmasına rağmen Rusya'dan S-400 satın alma konusunda geri dönüş olmayacağını defalarca söyledi.

S-400 bataryalarının Türkiye'ye teslimatının bu ay içerisinde başlaması planlanıyor.