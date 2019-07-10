ABD'de ilk kez ölü donörden nakledilen rahim ile doğum yapıldı

ABD'de bir kadın ölü donörden nakledilen rahim sayesinde bir kız çocuk dünyaya getirdi. Doğum, tıp tarihindeki ikinci, ABD'de ilk operasyon oldu.

ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan Cleveland şehrinde Haziran ayında ölü donörden nakledilen rahim sayesinde bir kız bebek doğdu.

Cleveland Kliniği'nden yapılan açıklamada bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ölü donörden beş rahim nakli daha gerçekleştirdiği, bunlardan üçünün başarılı olduğu ve kliniğin toplamda 10 kadına nakil yapacağı öğrenildi.

The Cleveland Clinic released a statement saying it successfully delivered a baby to a mother who received a uterine transplant from a dead donor.

https://t.co/8l34d7bR3h — USA TODAY (@USATODAY) July 10, 2019

​

Ölü donör nakli yöntemiyle ilk bebek 2018'in mayıs ayında Brezilya'da doğmuştu.

32 yaşında doğuştan rahmi olmayan bir kadın başarılı operasyondan 9 ay sonra bir kız çocuk sahibi olmuştu.

Ölü donörlerden rahim nakli ameliyatları daha önce ABD, Kanada, Çekya ve Türkiye'de denenmiş ancak hiçbirinde canlı bebek doğumu başarılamamıştı.

Canlı bir donörden alınan rahimle doğan ilk bebek ise 2013 yılında İsveç'te dünyaya gelmişti.

Bilim dünyasında bu tür 39 nakil yapıldığı ve bunlardan 11'inin canlı doğumla sonuçlandığı biliniyor.

Doktorlar, prosedürün birçok kadına doğurganlık umudu getirebileceğini söylüyor.

Sao Paulo Üniversitesi'nden Dr. Dani Ejzenberg, donör olacak kişilerin hayatlarını kaybetmeden önce nakil için rızalarının alındığını belirterek "Öldükten sonra organlarının alınmasına izin verenlerin sayısı canlı donörlerden çok fazla; bu yöntemle donör sayısı çok fazla yükselebilir" dedi.