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15:10 10 Temmuz 2019
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    15 yaşındaki göçmen kız, ABD sınır polisinin cinsel tacizine uğradı

    © REUTERS / DANIEL BECERRIL
    ABD
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    Arizona gözaltı tesisinde tutulan 15 yaşındaki göçmen bir kızın, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) görevlisi tarafından tacize uğradığı belirtildi.

    ABD polisi
    © Sputnik / Natalia Seliverstova
    ABD sınır polisi göçmen çocuklara taciz, tehdit ve dayakla suçlanıyor
    Yeni bir hayat arayışıyla ABD'ye göç etmeye çalışırken hayatlarını kaybeden veya kötü muameleye maruz kalan çocuk ve yetişkinler Trump'ın göçmen politikalarını tartışmaya açarken, NBC News'te yer alan 15 yaşındaki göçmen bir kızın anlattıkları büyük yankı uyandırdı. 

    Honduraslı göçmen kız çocuğu, devlet müfettişlerine, Arizona'nın Yuma ilçesinde bulunan gözaltı tesisinde kaldığı sırada sınır polisleri tarafından taciz edildiğini söyledi. 

    İsmi açıklanmayan kız çocuğu, bir görevlinin elini sütyeninin içerisine soktuğunu daha sonra iç çamaşırını indirerek kendisini elle taciz ettiğini belirtti. 

    Gazeteye konuşan devlet müfettişi, "Kız o sırada görevlilerin kendi aralarında İngilizce konuşup güldüklerini ve kendisini çok mahcup hissettiğini söyledi" dedi. 

    'YERDE UYUMAYA ZORLANDIK'

    Ayrıca, 10 yaşındaki bir çocuğun da, görevlilerin tutumlarından korktuğu için 10 gün boyunca kirli iç çamaşırıyla durduğu belirtildi. Bir başka çocuğun kıyafetleri ıslak olduğu gerekçesiyle görevlilerin kendisine dışarda uyuması gerktiğini söylediği, 16 yaşındaki diğer bir çocuğun ise verilen yemekleri sevmediklerini söylediklerinde görevlinin uyku matlarını aldığını ve yerde uyumak zorunda kaldıklarını söyledi. 

    Mayıs ayında, ABD’nin güney sınırında yakalanan çocuk ve gençlerin maruz kaldığı kötü muamele, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği tarafından rapor haline getirilmişti ancak konuyla ilgili açıklama yapan Sınır Kontrol departmanının sözcüsü Dan Hetlage örgütün yanlı bir rapor hazırlayarak iddiaları gerçekmiş gibi gösterdiğini söyledi ve şikayetlerin muğlak olduğunu savunmuştu. 

    ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) biriminin genel sekreteri John Sanders ise istifa ettiğini duyurmuş, 7 Temmuz'dan itibaren görevi bırakacağını açıklamıştı. İstifa nedeninin, tesislerde tutulan göçmen çocuklara yönelik kötü muamele olduğu bildirilmişti. 

    SON ON AYDA 11 GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ

    © AP Photo / Julia Le Duc
    Meksika-ABD sınırında 2 yaşındaki göçmen kız ve babası boğuldu
    ABD'de son 10 ayda gözaltında ölen göçmenlerin sayısının 11'e çıkarken, Trump'ın göçmen politikaları ve gözaltı merkezlerindeki koşullar ABD siyasetinde sık sık tartışılıyor.

    Son olarak, ABD'deki çocuk göçmenler ve sığınmacıların bulundukları koşullar, geçen hafta Teksas’taki ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi’ne (CBP) bağlı bir gözaltı merkezindeki yaşam koşullarını yerinde inceleyen Demokrat Parti’nin ilerici Temsilciler Meclisi üyesi, Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) tarafından dile getirilmiş ve ses getirmişti. Cortez, göçmenlerin “tuvalet suyu içtiğini” ve yetkililerin bu kişileri yıldırmak ve işkence yapmak için “psikolojik harp” uyguladığını söylemişti.

    Bunun yanı sıra ABD’nin göçmenlik sistemi Donald Trump’ın göçmenleri sınır dışı edileceğine dair söylemleri yüzünden de eleştiriliyor. Zira son olarak, ABD'den Meksika'ya geçmeye çalışırken nehirde boğulan göçmen baba-kızın görüntüleri dün tüm medyayı kaplarken, Trump bu acının dinmesini bile beklememiş, göçmenlerin kendilerini yakmalarına neden olan Avustralya'daki uygulamaların örnek alınmasını istemişti. 

    Avustralya hükümetinin göçmenleri ülkeye gelmeyi akıllarının ucundan bile geçirmemeleri için uyardığı ilanları Twitter'da paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, "Öğrenilecek çok şey var" iddiasında bulunmuştu. 

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