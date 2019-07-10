Trump'ın 'hayali' 1.2 milyon dolara patladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Fransa’da görerek özendiği ve askeri geçit törenine çevirdiği 4 Temmuz Bağımsızlık günü kutlamalarının en az 1.2 milyon dolara patladığı belirtildi.

Pentagon, Washington’da tankların sergilendiği ve askeri savaş uçaklarının havalandığı 4 Temmuz törenlerinin orduya en az 1.2 milyon dolara mal olduğunu açıkladı.

Pentagon’dan yapılan açıklamada, “Departmanımızın ‘Amerika’ya Selam’ (Salute to America) etkinliğine desteğinin toplam maliyeti 1.2 milyon oldu” denildi.

BEDEL ÖDEYEN SADECE PENTAGON DEĞİL

Etkinlik için ‘bedel’ ödeyen sadece Savunma Bakanlığı olmadı.

Washington Post gazetesi, Milli Park Hizmeti’nin giriş ücretlerinden elde edilen 2.5 milyon dolarlık geliri etkinliğe aktardığını belirtti.

Öte yandan gerçek maliyetin Pentagon için de açıklanandan çok daha fazla olabileceği dile getiriliyor.

MALİYET ÇOK DAHA YÜKSEK OLABİLİR

Pentagon savaş uçakları için ayrılan fonun askeri hizmetlerin eğitim bütçesinden karşılandığını açıkladı.

Bakanlık tarafından açıklanan 1.2 milyon doların tamamının, askeri araçların Georgia’dan Washington’a ikmali için harcanıp harcanmadığı da net değil.

Air Force’a göre, B-2 bombardıman uçaklarını bir sat boyunca uçurmanın maliyeti 122 bin dolar.

ÖNCE REDDEDİLDİ, BU YIL KABUL EDİLDİ

Fransa’nın Bastille Günü’ndeki askeri geçit törenine izleyen Trump, bunun 4 Temmuz’a da uyarlanmasını istemişti. İlk başta bu isteği ‘maliyetli olduğu’ gerekçesiyle reddedilen Trump, bu hayaline bu yıl kavuştu.

Washington’daki kutlamalar kapsamında 70 ton ağırlığındaki Abrams tankları ve üretimine 1940'larda son verilen Sherman tankları, Lincoln Anıtı'nın arkasındaki yolda konuşlandırıldı.

Trump, 70 yılın ardından Lincoln Anıtı önünde Amerikalılara seslenen ilk başkan olarak kayıtlara geçerken, konuşması sırasında orduya ait bazı uçaklar gösteri uçuşu yaptı.