Kayıt
15:09 10 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Trump'ın 'hayali' 1.2 milyon dolara patladı

    © AP Photo / Andrew Harnik
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 13

    ABD Başkanı Donald Trump’ın Fransa’da görerek özendiği ve askeri geçit törenine çevirdiği 4 Temmuz Bağımsızlık günü kutlamalarının en az 1.2 milyon dolara patladığı belirtildi.

    © AP Photo / Carolyn Kaster
    ABD'nin Bağımsızlık Günü törenine Trump'ın hayali damga vurdu: Şenlik yerine askeri gövde gösterisi yapıldı
    Pentagon, Washington’da tankların sergilendiği ve askeri savaş uçaklarının havalandığı 4 Temmuz törenlerinin orduya en az 1.2 milyon dolara mal olduğunu açıkladı.

    Pentagon’dan yapılan açıklamada, “Departmanımızın ‘Amerika’ya Selam’ (Salute to America) etkinliğine desteğinin toplam maliyeti 1.2 milyon oldu” denildi.

    BEDEL ÖDEYEN SADECE PENTAGON DEĞİL

    Etkinlik için ‘bedel’ ödeyen sadece Savunma Bakanlığı olmadı.

    Washington Post gazetesi, Milli Park Hizmeti’nin giriş ücretlerinden elde edilen 2.5 milyon dolarlık geliri etkinliğe aktardığını belirtti.

    © AFP 2019 / MARK WILSON
    ABD'de 4 Temmuz kutlamalarının maliyeti tartışma yarattı: 2 milyon doları geçecek
    Öte yandan gerçek maliyetin Pentagon için de açıklanandan çok daha fazla olabileceği dile getiriliyor.

    MALİYET ÇOK DAHA YÜKSEK OLABİLİR

    Pentagon savaş uçakları için ayrılan fonun askeri hizmetlerin eğitim bütçesinden karşılandığını açıkladı.

    Bakanlık tarafından açıklanan 1.2 milyon doların tamamının, askeri araçların Georgia’dan Washington’a ikmali için harcanıp harcanmadığı da net değil.

    Air Force’a göre, B-2 bombardıman uçaklarını bir sat boyunca uçurmanın maliyeti 122 bin dolar.

    ÖNCE REDDEDİLDİ, BU YIL KABUL EDİLDİ

    UFO- Uzaylı
    © AP Photo / Natacha Pisarenko
    Trump'tan UFO açıklaması: Her şey mümkün
    Fransa’nın Bastille Günü’ndeki askeri geçit törenine izleyen Trump, bunun 4 Temmuz’a da uyarlanmasını istemişti. İlk başta bu isteği ‘maliyetli olduğu’ gerekçesiyle reddedilen Trump, bu hayaline bu yıl kavuştu.

    Washington’daki kutlamalar kapsamında 70 ton ağırlığındaki Abrams tankları ve üretimine 1940'larda son verilen Sherman tankları, Lincoln Anıtı'nın arkasındaki yolda konuşlandırıldı.

    Trump, 70 yılın ardından Lincoln Anıtı önünde Amerikalılara seslenen ilk başkan olarak kayıtlara geçerken, konuşması sırasında orduya ait bazı uçaklar gösteri uçuşu yaptı. 

     

    Etiketler:
    Pentagon, maliyet, Askeri geçit töreni, askeri uçak, Tank, Donald Trump, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Gelin Yarışları için yarışan gelinlikli kadınlar.
    Rusya’da ‘Gelin Yarışları’: Buketlerini fırlattılar, kilometrelerce koştular
    Karikatür
    ABD, jet hızıyla borç tavanına çarpma yolunda
    İnfografik
    T-5000 keskin nişancı tüfeği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet