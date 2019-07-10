Trump'ın 'hayali' 1.2 milyon dolara patladı

Pentagon’dan yapılan açıklamada, “Departmanımızın ‘Amerika’ya Selam’ (Salute to America) etkinliğine desteğinin toplam maliyeti 1.2 milyon oldu” denildi.
BEDEL ÖDEYEN SADECE PENTAGON DEĞİL
Etkinlik için ‘bedel’ ödeyen sadece Savunma Bakanlığı olmadı.
Washington Post gazetesi, Milli Park Hizmeti’nin giriş ücretlerinden elde edilen 2.5 milyon dolarlık geliri etkinliğe aktardığını belirtti.
MALİYET ÇOK DAHA YÜKSEK OLABİLİR
Pentagon savaş uçakları için ayrılan fonun askeri hizmetlerin eğitim bütçesinden karşılandığını açıkladı.
Bakanlık tarafından açıklanan 1.2 milyon doların tamamının, askeri araçların Georgia’dan Washington’a ikmali için harcanıp harcanmadığı da net değil.
Air Force’a göre, B-2 bombardıman uçaklarını bir sat boyunca uçurmanın maliyeti 122 bin dolar.
ÖNCE REDDEDİLDİ, BU YIL KABUL EDİLDİ
Washington’daki kutlamalar kapsamında 70 ton ağırlığındaki Abrams tankları ve üretimine 1940'larda son verilen Sherman tankları, Lincoln Anıtı'nın arkasındaki yolda konuşlandırıldı.
Trump, 70 yılın ardından Lincoln Anıtı önünde Amerikalılara seslenen ilk başkan olarak kayıtlara geçerken, konuşması sırasında orduya ait bazı uçaklar gösteri uçuşu yaptı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)