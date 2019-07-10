'Kaptan Amerika'dan Trump'a mesaj: İnsanları dışlıyorsun

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'ndan muzaffer dönen ABD milli takımının kaptanı Megan Rapinoe, daha turnuva devam ederken Beyaz Saray'a gidip misafiri olmayacağını ilan ettiği Başkan Donald Trump'a bir mesaj daha gönderdi.

ABD'ye dönüşte Trump'la "Belki daveti postayla göndermiştir, o yüzden gecikmiştir" diye dalga geçen lavanta saçlı kaptan, ardından beyaz ekrandan, ABD Başkanı'nın verdiği mesajlarla ülkedeki çeşitli grupları dışladığını ve her bir yurttaşa sahip çıkmak için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Eşcinsel kimliğini ve ilişkisini kamuoyuna açıklamış olan Rapinoe, CNN'den Anderson Cooper'un "Trump'a ne söylerdiniz" sorusu üzerine kameraya dönerek ABD Başkanı'na hitaben şunları söyledi:

"Sizin mesajınız insanları dışlıyor. Beni dışlıyorsunuz, benim gibi görünen insanları dışlıyorsunuz, renkli insanları dışlıyorsunuz, sizi destekleyebilecek Amerikalıları dışlıyorsunuz."

'TEKRAR MUHTEŞEM YAPMA SLOGANIYLA HESAPLAŞMALIYIZ'

Üst üste iki Dünya Kupası kaldıran lavanta saçlı kaptan, "Trump'ın 'Amerika'yı Tekrar Muhteşem Yap' sloganının sonuçlarıyla hesaplaşmamız lazım" demesinin ardından yine ABD Başkanı'na hitaben şöyle devam etti:

'HERKES İÇİN MUHTEŞEM DEĞİL'

"Çünkü herkes için muhteşem olmayan dönemlere geri dönmekten söz ediyorsunuz. Az sayıda insan için muhteşem olmuş olabilir ve belki Amerika şimdi de az sayıda insan için muhteşem, ama bu dünyadaki Amerikalıların hepsi için yeterince muhteşem değil."

'HER BİR YURTTAŞI UMURSAMANIZ LAZIM'

"Bu ülkenin lideri olarak her bir kişiyi gözetmek ve her bir kişi için daha iyisini yapmak açısından inanılmaz bir sorumluluğunuz var."