ABD, İran ve Yemen açıklarını uluslararası koalisyonla 'korumak' istiyor

Dunford, İran'ın uluslararası sulardaki eylemlerini endişeyle takip ettiklerini kaydederek, Hürmüz Boğazı ile Babül Mendep'te 'seyir güvenliği özgürlüğünü' güvence altına alacak bir koalisyon oluşturmak amacıyla bazı ülkelerle görüşmelere başladıklarını kaydetti.
ABD'nin oluşturulacak askeri koalisyona öncülük edecek gemileri sağlaması ve izleme faaliyetlerine liderlik etmesinin planlandığı belirten Dunford, "Birkaç hafta içinde hangi ülkelerin bu girişime katılma noktasında siyasi irade göstereceğini anlıyor olacağız. Daha sonra bu ülkelerin ordularıyla sürece devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
İran ise petrol ihraç edememesi halinde Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceği tehdidinde bulunuyor. ABD yönetimi de yaptırımlar yoluyla İran'ı yeni bir anlaşma için masaya oturmaya ikna etmeye çalışıyor.
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