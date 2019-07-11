Trump, Pakistan Başbakanı Han ile görüşecek

Açıklamada, "Başkan Trump ile Başbakan Han, barışçıl bir Güney Asya'nın inşası ve iki ülke arasındaki ortaklığın kalıcı hale gelmesine yönelik şartların oluşturulması amacıyla terörle mücadele, savunma, enerji ve ticaret de dahil birçok konuyu ele alacaklar" ifadelerine yer verildi.
ABD medyası, Han'ın Beyaz Saray'da Trump ile yapacağı görüşmenin iki ülke ilişkilerinde dönüm noktası olabileceği yorumlarına yer verdi.
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yönetim kurulu geçen hafta, Pakistan ekonomisini canlandırmak için üç yıllık 6 milyar dolarlık kurtarma planını onaylamıştı ancak IMF, bunun için kesin şartlar eklemiş ve hükümetin katı tasarruf tedbirleri alması gerektiğini belirtmişti.
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