ABD'li sunucudan, İlhan Omar hakkında tepki çeken ifadeler: Göçün tehlikeli olabileceğinin yaşayan kanıtı

Fox News sunucusu Tucker Carlson, ABD Kongresi'nin ilk Müslüman kadın üyesi İlhan Omar için ‘göçün tehlikeli olabileceğinin yaşayan kanıtı’ yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığı ile bilinen Foxnews kanalının sunucularından Tucker Carlson, kendi adını taşıayan programında İlhan Omar hakkında skandal sözler sarf etti.

An absolutely stunning racist attack on @IlhanMN from Tucker. I'm shocked



She is "living proof that the way we practice immigration has become dangerous to this country"



She "is a living fire alarm. A warning to the rest of us that we better change our immigration. Or else" pic.twitter.com/p2IQWsqP5Q — Andrew Lawrence (@ndrew_lawrence) 10 Temmuz 2019

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Omar'ın ABD'yi her fırsatta kötülediğini iddia eden Carlson, "İlhan Omar göçmenlik uygulamasının ülkemiz için tehlikeli olabileceğinin yaşayan kanıtıdır" ifadelerini kullandı. Carlson'ın ifadeleri tepki yarattı.

Tucker Carlson'un sözlerine sosyal medya aracılığıyla yanıt veren Omar ise, "Yalan söylemeyeceğim, böyle ırkçı bir ahmağın benim kongredeki yerim hakkında ağlamasını izlemek bir bakıma eğlenceli" dedi.

Omar, “Hiçbir yalan benim bu ülkeye olan sevgimi ya da ulusumuzu daha da mükemmel hale getirmeye olan inancımı yok etmeyecek” diye de ekledi.

Not gonna lie, it’s kinda fun watching a racist fool like this weeping about my presence in Congress 🤣🤣



No lies will stamp out my love for this country or my resolve to make our union more perfect.



They will just have to get used to calling me Congresswoman! https://t.co/nRS13yWivK — Ilhan Omar (@IlhanMN) 10 Temmuz 2019

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