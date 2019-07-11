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13:59 11 Temmuz 2019
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    4 Temmuz kutlamalarının faturası kabarıyor: Trump'ın ısrarı 'şimdilik' 5 milyon dolara mal oldu

    © REUTERS / GO NAKAMURA
    ABD
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    ABD Başkanı Trump’ın ısrarı sonucu Washington sokaklarında tankların sergilendiği ve savaş uçaklarının havalandığı 4 Temmuz kutlamalarının ülkeye sanıldığından çok daha pahalıya patladığı belirtiliyor. Pentagon’un 1.2 milyon dolarlık faturasını, İçişleri Bakanlığı 5 milyon dolara çekti. Ancak gerçek maliyetin çok daha fazla olduğu konuşuluyor.

    © AP Photo / Andrew Harnik
    Trump'ın 'hayali' 1.2 milyon dolara patladı
    ABD Başkanı Donald Trump’ın 4 Temmuz Bağımsızlık günü kutlamalarını askeri geçit törenine çevirme hevesinin ülkeye ne kadar fatura çıkardığına dair tartışmalar sürüyor.

    İçişleri Bakanlığı’nın verilerini aktaran ABC News, ‘Salute to America’ (Amerika’ya Selam) etkinliğinin federal hükümete ve Washington’a maliyetini 5.35 milyon dolar olarak açıkladı.

    Bakanlığın ve Milli Park Hizmeti’nin tören kapsamında istihdam, sağlık hizmetleri, barikatlar ve diğer lojistik hizmetler için 2.45 milyon harcadığı belirtildi.

    Washington şehir yönetimi de etkinliğin güvenlik maliyetinin 1.7 milyon dolar olduğunu belirtti. Pentagon da dün törenlerin kendilerine maliyetini 1.2 milyon dolar olarak açıkladı.

    Tüm bunlar bir araya getirildiğinde toplam tutar, şimdilik, 5.35 milyon doları buluyor.

    MALİYET KAMUOYUNU İKİYE BÖLDÜ

    © AP Photo / Carolyn Kaster
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    Etkinliğin maliyeti ABD kamuoyunu da ikiye böldü.

    Milli Park Hizmeti Genel Müdür Yardımcısı Dan Smith, ‘Amerikan tarihine odaklanan etkinliğin öğretici değerinin maliyete değdiğini’ savundu.

    Smith, televizyonlardan canlı yayınlanan etkinlikle ‘harcanan paranın karşılığını aldıklarını’ söyledi.

    Ancak ABD’nin adını vermediği üst düzey Demokrat bir siyasetçi, vergi mükelleflerinin parasının çok daha önemli şeyler için harcanması gerektiğini söyledi.

    FATURA DAHA DA YÜKSEK: KONSER VE HAVAİ FİŞEKLER DAHİL EDİLMEDİ

    © AFP 2019 / MARK WILSON
    ABD'de 4 Temmuz kutlamalarının maliyeti tartışma yarattı: 2 milyon doları geçecek
    4 Temmuz’dan itibaren etkinliğin maliyetiyle ilgili kurumlar tek tek fatura çıkarıyor. Ancak kamuoyunda bu miktarın çok daha fazla olduğu dile getiriliyor.

    Nitekim 750 bin dolar tuttuğu belirtilen havai fişek gösterisi maliyete eklenmedi.

    Aynı şekilde Capitol Binası’nda gerçekleştirilen konser gibi 4 Temmuz kutlamaları kapsamında yapılan diğer etkinlikler dahil edilmedi. Konserin tek başına maliyetinin 3.8 milyon doları bulabileceği belirtiliyor.

     

    Etiketler:
    Pentagon, İçişleri Bakanlığı, Tank, savaş uçağı, maliyet, kutlama, Donald Trump, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü, Washington, ABD
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