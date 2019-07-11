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15:28 11 Temmuz 2019
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    Robert Foster ile eşinin valilik seçimi kampanyası için verdiği poz

    ABD'de Suudi esintisi: Cumhuriyetçi aday, erkek eşlikçi olmadan kadın muhabirin kampanyasını izlemesine izin vermedi

    © Fotoğraf : Robert Foster @foster4ms
    ABD
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    ABD'deki muhafazakar-liberal kutuplaşması, Cumhuriyetçi Partili bir siyasetçinin Suudi Arabistan'daymışçasına bir kadın gazeteciyi yanında erkek olmadan kampanyasına almayı reddetmesiyle gözler önüne serildi.

    ABD Temsilciler Meclisi
    © AA / Arşiv
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    Mississippi Eyaleti Temsilciler Meclisi üyesi Robert Foster'ın valilik için adaylığını koyması sonrası seçim kampanyasını takip etmek isteyen bir kadın gazeteciye "Yanında erkek meslektaşın eşlik etmeden olmaz" yanıtını vermesi, ülkede büyük tartışma başlattı.

    Muhafazakar güney eyaleti Mississippi'de muhabir Larrison Campbell, Robert Foster'ın 15 saatlik kampanya turunda birlikte seyahat ve başbaşa mülakat için talepte bulundu. Ama Cumhuriyetçi vali adayının kampanya ekibinden "Bunun için erkek bir meslektaşınız size eşlik etmek zorunda" yanıtını aldı. 

    © AFP 2019 / ALEX WONG
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    'EVLİLİKDIŞI İLİŞKİ SÖYLENTİSİ ÇIKAR'

    Mississippi Today haber sitesinde politika muhabirliği yapan Campbell, Foster'ın ekibinden gördüğü muameleyi şöyle duyurdu:

    "Bana 'adayın görev başında muhabir bile olsa bir kadınla gözükmesi, evlilikdışı ilişki imasıyla karalama kampanyasına yol açabilir' dediler. Böyle bir riske giremeyeceklerini söylediler."

    © REUTERS / CHRISTOPHER ALUKA BERRY
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    KADIN MUHABİR LGBTI ÜYESİ

    Eşcinsel yönelimini kamuoyuna açık şekilde yaşayan kadın muhabir, kampanyanın endişelerini yatıştırmak için 'basın' yazılı kart takmayı ve dedikoduya mahal bırakmayacak süratle haberi yazıp yayımlatmayı teklif ettiğini belirtti. 

    'TEK SEBEBİ CİNSİYETİM'

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    Bunun da reddedilmesine tepkisini şöyle dile getirdi:

    "Hüsrana uğradım. Kendimi kafamı duvara vurur gibi hissettim. Sonra kızdım. Çünkü yazılması gerektiğini hissettiğim haberi yazmama engel çıkarılmasının benim cinsiyetimden başka bir sebebi yoktu."

    'CİNSİYET AYRIMCILIĞINA BOYUN EĞMEMEYE KARAR VERDİK'

    Erkek meslektaşın eşlik etmesi şartını editörüyle görüştüğünü ve cinsiyet ayrımcılığı yapıldığı konusunda hemfikir kaldıklarını aktaran Campbell, buna boyun eğmemeye karar verdiklerini belirtti. 

    Vegetarian sausages from Beyond Meat Inc, the vegan burger maker, are shown for sale at a market in Encinitas, California, U.S., June 5, 2019. REUTERS/
    © REUTERS / MIKE BLAKE
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    FOSTER: LİBERAL SOL ÇILDIRDI

    Bunun üzerine Foster, Twitter'dan şu yanıtı verdi:

    "Öngördüğüm üzere liberal sol bir başka kadınla başbaşa kalmamayı tercih etmem olgusu karşısında aklını kaçırdı. 2019 yılında birinin hala eşiyle ilişkisine değer vermesi ve Hıristiyan inancını her şeyin üzerine tutmasına inanamıyorlar."

    EVANJELİK KURALI: EŞİNDEN BAŞKASIYLA ASLA

    Cumhuriyetçi Parti'nin aşırı sağcı kanadından olan siyasetçi, kendisinin ve eşinin Billy Graham Kuralı'na uyduğunu da belirtti. Geçen yıl ölmüş olan, pek çok ABD başkanının dinsel danışmanlık yapmış Evanjelik kanaat önderi Billy Graham, erkeklere eşlerinden başka bir kadınla başbaşa vakit geçirmemelerini vaaz ediyordu. 

    Hızını alamayan Foster, kendisine yöneltilen eleştirilerin, inançlarını paylaşan Mississippi halkına saldırı olduğunu savunup "İşte tam da bu yüzden bu değerleri koruyacak bir valiye ihtiyacımız var" dedi.

    Suudi Arabistan-Kadın-Sinema
    © AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE
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    'BUNLAR RADİKAL SOSYALİSTLERLE KOMÜNİSTLER'

    New York Times ve Washington Post gazetelerinin hakkında yazdıklarına da ateş püsküren Foster, şu çıkışı da yaptı:

    "Radikal sosyalist ve komünistlerden oluşan ve hayatlarında Amerika'yı parçalamaktan başka amaçları olmayan grubun beni sessizlik köşesine sıkıştırıp sindirmesine izin vermeyeceğim. Aslında onların radikal, solcu gündemiyle mücadele etmek için can atıyorum."

    Suudi Arabistan kadın
    © AA /
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    'KAMU GÖREVİNDE NE İŞİN VAR?'

    Foster'a tepkiler sosyal medyada sel olup aktı. 

    "Robert Foster bu kadar aşırılıkçı dini görüşlere sahipse ve çevresinde kadınlar varken kendini kontrol edemiyorsa kamusal görev almamalı" diyenler oldu.

    "Böyle dedin ya, bizim oyumuza almayı garantiledin" diye destek verenler de çıktı. 

    ABD Başkanı Donald Trump- ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence
    © REUTERS / Aaron P. Bernstein
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    PENCE DE AYNI KONUMDA

    Foster'ın aldığı pozisyon Evanjelik inancını her fırsatta sergileyen Başkan Yardımcısı Mike Pence'in tutumunu da tekrar gündeme getirdi.

    Pence, verdiği mülakatlarda, eşinden başka bir kadınla başbaşa yemek yemeyeceğini söylemişti. 

    Foster, ABD'de köleci Konfederasyon'un sembolünün Mississippi eyalet bayrağından çıkarılmasına da karşı çıkıyor. 

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