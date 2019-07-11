ABD'de bir ırkçı müşteri vakası daha: İspanyolca konuşan yöneticiye 'Meksika'ya dön' dedi

ABD’de ırkçı müşteriler, Burger King restoranında yöneticinin İspanyolca konuştuğunu duyunca “Meksika’ya geri dön” dedi. Porto Rikolu olan yönetici polis çağırdı, restoran “bizde ayrımcılığa yer yok” diye karşılık verdi.

ABD’nin Florida eyaletinde bir Burger King restoranında yaşanan olayda, Porto Rikolu yöneticinin bir çalışanla İspanyolca konuştuğunu duyan iki kadın müşteri, ırkçı bir çıkışta bulunarak “Meksika’ya geri dön” diye dediler.

Restoranda bulunan başka bir müşteri tarafından kaydedilen ve Facebook’ta paylaşılan görüntülerde, kadınlardan birinin, adı Ricardo Castillo olarak açıklanan yöneticiye “Amerika’dayken, Amerikan İngilizcesi konuşmalısın” dediği duyuluyor.

'MEKSİKALI DEĞİLİM, SİZ ÖNYARGILISINIZ'

Castillo’nun “Hayır hanımefendi, değilim” demesi üzerine kadınlardan biri, “Evet, evet. Eğer İspanyolca konuşmaya devam etmek istiyorsan Meksika’ya dön. Ülkene geri dön” ifadelerini kullanıyor.

Castillo, “Bilin bakalım hanımefendi, ben Meksikalı değilim. Meksikalı değilim ve siz oldukça önyargılısınız ve ben sizden şu anda restoranımdan çıkmanızı istiyorum” diye karşılık veriyor.

Kadınlardan birinin yemeğini bitirince çıkacaklarını söylemesi üzerine Castillo, durumu polise bildireceğini söylüyor.

Yerel gazetelerden Daily Commercial’a olayla ilgili yorum yapan Castillo, “Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım” dedi.

'BİZDE AYRIMCILIĞA YER YOK'

Olayın ardından Burger King de bir yazılı açıklama yaptı ve ayrımcılığı kınadı.

Açıklamada, “Restoranlarımızda ayrımcılığa yer yoktur. Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin birbirlerine saygılı davranmalarını bekleriz” ifadelerine yer verildi.

Olayın gerçekleştiği şubenin sahibinin de konuyla ilgilendiği belirtildi.