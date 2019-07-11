ABD'de bir ırkçı müşteri vakası daha: İspanyolca konuşan yöneticiye 'Meksika'ya dön' dedi

Restoranda bulunan başka bir müşteri tarafından kaydedilen ve Facebook’ta paylaşılan görüntülerde, kadınlardan birinin, adı Ricardo Castillo olarak açıklanan yöneticiye “Amerika’dayken, Amerikan İngilizcesi konuşmalısın” dediği duyuluyor.
'MEKSİKALI DEĞİLİM, SİZ ÖNYARGILISINIZ'
Castillo, “Bilin bakalım hanımefendi, ben Meksikalı değilim. Meksikalı değilim ve siz oldukça önyargılısınız ve ben sizden şu anda restoranımdan çıkmanızı istiyorum” diye karşılık veriyor.
Kadınlardan birinin yemeğini bitirince çıkacaklarını söylemesi üzerine Castillo, durumu polise bildireceğini söylüyor.
'BİZDE AYRIMCILIĞA YER YOK'
Olayın ardından Burger King de bir yazılı açıklama yaptı ve ayrımcılığı kınadı.
Açıklamada, “Restoranlarımızda ayrımcılığa yer yoktur. Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin birbirlerine saygılı davranmalarını bekleriz” ifadelerine yer verildi.
Olayın gerçekleştiği şubenin sahibinin de konuyla ilgilendiği belirtildi.
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